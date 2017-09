Episódio de “The Amazing Race China” filmado nos casinos da Sands  

Os empreendimentos “The Venetian” e “The Parisian” foram recentemente palco da gravação de programa de televisão “The Amazing Race China”. O casal de actores taiwaneses Alyssa Chia e Shiou Chieh Kai, o modelo, actor e cantor formosino Joe Chang, que fez equipa com a actriz, dançarina e cantora chinesa Wang Likun, o atleta olímpico Wu Minxia e a comentadora desportiva Zhang Xiaocheng e os apresentadores de televisão Qiang Zhi e Zhang Xingyue foram as quatro duplas que participaram no episódio gravado no território. O programa teve como apresentador o actor de Singapura Allan Wu.

O espaço “Le Jardin”, do “ The Parisian” e o campo de mini golfe e o canal San Luca, do “The Venetian” foram os locais onde foi filmado o episódio, relativo à quarta temporada do programa “The Amazing Race China”. O programa leva duplas a vários pontos do globo para que possam competir em desafios mentais e físicos. As equipas que se quedarem no fim da tabela vão sendo gradualmente eliminadas. O episódio de “The Amazing Race China” filmado em Macau foi transmitido no canal Shenzhen TV na passada sexta-feira.

O formato “The Amazing Race China” pertence ao franchising “The Amazing Race”, transmitido no canal norte-americano CBS, e que venceu vários prémios Emmy ao longo dos últimos anos. Na versão original, onze equipas embarcam numa viagem pelo planeta e, em cada destino, têm que completar uma série de tarefas para saberem para onde se deverão dirigir a seguir. No final, a dupla vencedora vence um milhão de dólares norte-americanos, qualquer coisa como oito milhões de patacas.

Os empreendimentos da Sands Resorts foram já palco de outras produções, tais como o programa chinês “The Fresh Cook”, o filme “My Lucky Star”, a longa-metragem de Hollywood “Mestres da Ilusão 2” ou ainda o programa de televisão coreano “We Got Married”.