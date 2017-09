Eleições: Dezasseis condenados por usarem telemóvel dentro das assembleias de voto

O Tribunal Judicial de Base de Macau condenou 16 residentes, nove com multa e sete a pena de prisão suspensa, pelo crime de desobediência qualificada por usarem telemóvel dentro de assembleias de voto a 17 de Setembro, dia em que foi eleita parte substancial do novo hemiciclo.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério Público disse ter encaminhado na segunda-feira, um dia após as eleições legislativas, 17 casos “referentes a uso ilícito de telemóvel dentro de assembleias de voto, para serem julgados em processo sumário”.

Após o julgamento, 16 foram condenados, com um caso a ser julgado durante do dia de hoje.

De acordo com o comunicado, a multa que nove dos arguidos vão ter de pagar varia entre as 7.500 e as 18.000 patacas, convertíveis em dias de prisão caso as multas não sejam pagas.

As penas de prisão para os outros sete arguidos oscilam entre os dois e os cinco meses, “suspensa a execução por períodos, respetivamente, de um ano e um ano e seis meses”.