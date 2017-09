Crescimento do Festival da Lusofonia sem impacto nas propostas das associações  

O acréscimo de um dia no programa da 20ª edição do Festival da Lusofonia e o aumento do orçamento atribuído às entidades participantes não vai alterar os planos de algumas da associações lusófonas que nele participam. Se Moçambique vai dar destaque a um projecto de salvaguarda dos leões, do Parque Nacional da Gorongosa, já a Associação dos Macaenses vai recuperar a memória das antigas casas de penhores, entretanto desaparecidas.

Sílvia Gonçalves

O Festival da Lusofonia estende-se este ano aos quatro dias e o orçamento atribuído às associações que marcam presença no recinto das Casas-Museu da Taipa cresce das 30 para as 50 mil patacas. Os representantes das associações contactados pelo PONTO FINAL dizem que as alterações não terão reflexos nas propostas que pretendem apresentar ao público e que criam até uma dificuldade acrescida, uma vez que será necessário garantir mais um dia de dispensa de serviço para quem nesses dias trabalha nos expositores. O Parque Nacional da Gorongosa e o seu projecto de protecção dos leões estará na centro da barraca da Associação dos Amigos de Moçambique em Macau. Já a Associação dos Macaenses leva à festa lusófona as antigas casas de penhores do território, para resgatar a memória de espaços que gradualmente sucumbiram na cidade transfigurada.

“É sempre um apoio que é razoável, claro que não se espera construir uma cidade lusófona (risos). É sempre alguma coisa, eu vejo isto (o aumento do orçamento) com bons olhos. Significa que o Governo quer apoiar e continua sempre a apoiar esta Festa da Lusofonia”, considera Miguel de Senna Fernandes. Questionado sobre se o aumento do orçamento concedido pelo Instituto Cultural e o alargamento aos quatro dias vem alterar o projecto de expositor que pretendem apresentar ao público, o presidente da Associação dos Macaenses (ADM) conta que tal não vai acontecer: “Não, não vai alterar coisa alguma. É a primeira vez que temos um início da Lusofonia num dia da semana, uma quinta-feira. Mas pronto, é apenas um dia, o problema é sempre os funcionários, esses vão precisar de dispensa de serviço”.

O problema, acredita Senna Fernandes, à partida, será solucionado: “O Instituto Cultural já está a envidar esforços para que se consiga essa dispensa para todos os funcionários que estejam envolvidos nas respectivas associações, de modo a não dificultar a realização da Lusofonia. Este ano celebramos vinte anos, de modo que o Governo quer uma festa de arromba, a começar pelo alargamento dos próprios dias do festival. Portanto, é coisa boa”, assinala Senna Fernandes.

E que tema terá este ano o expositor de Macau? “Vai ser a casa de penhor, estamos agora a pensar nisso. Era um tema que já tínhamos pensado há algum tempo, há vários anos. É uma das coisas bem tradicionais de Macau, a casa de penhor. Casas austeras que desapareceram, que sucumbiram com o progresso da cidade, não resistiram. Nós aproveitamos os meros resquícios das coisas. Resquícios de registos de uma memória possível de Macau”, revela o presidente da ADM, que diz não estar ainda definida a decoração da barraca.

LEÕES DA GORONGOSA OCUPAM EXPOSITOR DE MOÇAMBIQUE

Para o vice-presidente da Associação Amigos de Moçambique em Macau, o aumento do orçamento não traz vantagens, uma vez que a duração do Festival também foi ampliada: “Não vamos pegar nas vinte mil patacas a mais para engrandecer demasiado o expositor, porque temos mais encargos também com pessoas que lá vão trabalhar. Amplia-se o orçamento mas é mais um dia de trabalho e as pessoas também têm que ser pagas por mais esse dia de trabalho”, assinala Carlos Barreto.

O expositor de Moçambique terá este ano como tema uma das principais atracções naturais do país: “É o Parque Nacional da Gorongosa, vamos dar destaque a uma iniciativa que decorre lá que é o ‘Projecto Leões da Gorongosa’. Porque é um tema que é muito querido, penso que a toda a gente deste mundo. Os leões estão em processo quase de extinção. E o Parque da Gorongosa tem um projecto de revitalização de animais selvagens e do leão em particular. E portanto achamos que é importante mostrar um bocadinho o que está a ser feito em relação a este projecto”, conta o dirigente.

Com a escolha do tema, o vice-presidente da Associação pretende dar visibilidade ao projecto e, desse modo, angariar apoios no território: “Não é fácil, mas vai-se fazendo o possível. Nós contribuímos por vezes com alguma parte das nossas receitas para projectos emblemáticos deste género. A nível de instituições será difícil, a nível particular é mais fácil. As pessoas poderão ser sensibilizadas e dar uma colaboração mínima, depois juntando tudo isso poderá ajudar a colocar mais uma coleira GPS num leão, e digamos que ajudar nesse projecto também”.

Carlos Barreto explica de que modo o projecto da Gorongosa será apresentado no expositor de Moçambique: “Através de ‘banners’ de leões, através da história deste projecto, através de filmes que foram feitos pela National Geographic, sobre este projecto e sobre animais selvagens, neste caso o leão”, revela o vice-presidente.