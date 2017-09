O Centro de Ciência de Macau reabre ao público na próxima Sexta-feira, com a organização de um conjunto de actividades de celebração do Festival do Bolo Lunar e do Dia da Implementação da República Popular da China. Depois de ter sido submetido a reparações, necessárias devido aos danos causados pela passagem do tufão Hato por Macau a 23 de Agosto, o Centro de Ciências volta a abrir as portas, com novas actividades para crianças e adultos.

Ao meio-dia é projectado “Aurora: Luzes Maravilhosas”, de Kwon O-Chul. O sul-coreano apresenta em Macau uma película com a qual se propôs desvendar as particularidades da Aurora Boreal. A produção do astrofotógrafo promete guiar a audiência através da ciência das Luzes do Norte durante meia hora, expondo a física das luzes e das cores que caracterizam o fenómeno. Ao longo do filme são ainda apresentadas obras de arte sobre as lendas e a cultura popular associadas à Aurora Boreal.

Um outro filme – “O Próximo passo no Espaço 3D” – tem início às 15h e explora as possibilidades que poderão resultar dos programas privados e públicos de exploração do Espaço. O documentário recebeu o Prémio de Melhores Efeitos Visuais 2016 pela Associação de Ecrãs Gigantes de Cinema (GSCA). “O Pequeno Príncipe” é apresentado no mesmo dia, às 16h. É um espectáculo 2D em cúpula com a duração de 30 minutos, adaptado a partir da obra do escritor francês Antoine Saint-Exupéry.

No Sábado, a partir das 14h, desenrola-se “Think Brick – Play and Learn with LEGO® Education”, uma actividade que tem como propósito fortalecer a interacção entre pais e filhos através de trabalhos de construção, conduzidas em combinação com o ensinamento de conceitos científicos.

Projectado às 15 horas do mesmo dia, “Nós Somos Estrelas 3D” permanece no programa de actividades do Cento de Ciência até ao dia 28 de Fevereiro do próximo ano. O documentário é o mais recente filme em três dimensões desenvolvido pela NSC Creative para uma cúpula de alta resolução. A empresa é líder mundial de produção de filmes digitais para planetários. A película aborda as reacções químicas no Cosmos e as origens explosivas do Universo, ligando a vida na Terra com a expansão do perímetro celeste.

O Planetário vai acolher quatro projecções adicionais entre o dia 1 e o dia 8 de Outubro. Entre as obras projectadas incluem-se “Aurora: Luzes Maravilhosas”, “The LEGO Movie The Experience” e o “Pequeno Príncipe”.