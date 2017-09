O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam visitou a embaixada da República Popular da China em Portugal, onde se reuniu com o embaixador Cai Run. No decorrer do encontro, Alexis Tam lembrou que o Governo da RAEM se encontra a preparar a criação do Centro de Intercâmbio Cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa e manifestou a intenção de lançar um programa de geminações entre escolas secundárias de Macau e de Lisboa.

