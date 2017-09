Académico chinês sugere legislação sobre transparência governativa

A Federação das Associações dos Trabalhadores da Função Pública de Macau promoveu este domingo um seminário sobre administração pública para o qual foram convidados académicos de Macau, da República Popular da China e de Hong Kong. Wang Jingbo, académica da China Continental, defendeu a necessidade de promover leis que fomentem a transparência governativa.

A Federação das Associações dos Trabalhadores da Função Pública de Macau organizou ontem um seminário académico em que se propôs discutir a inovação no seio da função pública. Num painel composto por convidados locais, de Hong Kong e da República Popular da China, destacou-se a presença de Cheung Chi-kong, director executivo do Instituto de Investigação “Um País, Dois Sistemas” da vizinha Região Administrativa Especial.

Cheung Chi-kong sintetizou aqueles que são, no seu entender, os dois problemas que todo e qualquer Governo enfrenta actualmente: um tem que ver com a continua disparidade entre ricos e pobres e o outro relaciona-se com a popularização da Internet e a volatilidade em termos de opinião pública. Tais problemas são universais e não se verificam apenas em Hong Kong ou em Macau, sublinhou o académico, apontando que existe dois “R’s” muito importantes em termos de governação pública: “receptivo” e “responsável”.

“O [Governo] receptivo dá resposta aos apelos dos residentes e, claro, deve estar preparado; o [governo] responsável é aquele que age de acordo com as suas responsabilidades, não devendo no entanto confundir-se com responsabilização”, explicou Cheung. “Acredito que todos os governos devem executar estes dois “R’s”, acrescentou o orador.

Quanto à actuação do governo local durante a passagem do tufão Hato a 23 de Agosto, Cheung Chi-Kong defendeu apenas que “Macau deve reforçar os esforços no planeamento e no investimento a longo prazo”.

Wang Jingbo é reitora da Escola de Lei e Governação da Universidade de Ciências Políticas e Direito da China e foi outra das académicas que participaram no seminário. Wang abordou a formão como a transparência dos assuntos governamentais na China Continental em sido vista ao longo dos últimos anos: “Durante o processo de construção jurídica, a informação governamental tem sido cada vez mais aberta. Por isso, em termos de informação transparente, a China Continental conseguiu um grande progresso. A certo nível, isto acelera a melhoria das instituições jurídicas”, defendeu.

De acordo com Wang, o reforço da transparência inclui os mecanismos relacionados estritamente com a vida das pessoas, com o reforço da lei ou ainda com a forma como é discutido o orçamento do Governo. A académica atribuiu o progresso à nova legislação da República Popular da China relativa à divulgação de informações governamentais.

Pronunciando-se sobre a realidade de Macau, Wang Jingbo sugeriu que a RAEM avance para a criação de uma regulação especial sobre a transparência no âmbito das tomadas de posição governamentais: “Macau tem, na verdade, algumas estipulações no Código do Procedimento Administrativo, portanto não sei se Macau tem tal plano legislativo [uma regulamentação específica]”, reconheceu, no entanto, a dirigente.