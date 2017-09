Universidade de Macau: Aluna completa doutoramento em Física Aplicada e Engenharia de Materiais  

Yao Lingmin é a primeira estudante do Instituto de Física Aplicada e Engenharia de Materiais (IAPME) da Universidade de Macau a conseguir o grau de doutoramento, depois de ter defendido a tese com notação máxima. O IAPME foi criado em 2014. Depois do primeiro ano de doutoramento, Yao iniciou um projecto em colaboração com uma equipa de investigadores liderada pelo professor Zhai Jiwei, da Universidade de Xangai. Yao foi convidada para a função de professora assistente na Universidade de Guangzhou.

