Sulu considera composição do hemiciclo “violência institucional”

Sulu Sou comentou, no programa Fórum Macau, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, algumas opiniões partilhadas pelo público em que era rotulado de “agressivo”. Eleito deputado para a Assembleia Legislativa (AL) no passado Domingo, o pró-democrata procurou fazer passar um imagem inteiramente diferente. Quanto ao futuro trabalho legislativo, garantiu que vai adoptar uma postura racional no hemiciclo: “Vou insistir na razão e na argumentação, combinadas com as estratégias das actividades sociais e protestos do passado”.

Elisa Gao

Sulu Sou falou ontem sobre os seus planos de trabalho como futuro deputado e respondeu às questões levantadas pela audiência do programa Fórum Macau da emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Depois de ter sido considerado “agressivo” por alguns ouvinte, o recém-eleito deputado rejeitou a ideia e deixou bem claro: “Eu não me considero agressivo”, sublinhou. “Eu não me considero agressivo, relativamente falando. Em Macau, a cultura política é relativamente tradicional e conservadora. Talvez o passar de um mosquito seja considerado muito barulhento. Vou insistir na razão e na argumentação, combinadas com as estratégias de organização de actividades sociais e protestos , na Assembleia Legislativa”, afirmou Sulu Sou.

Questionado sobre o preceito “Amar País, Amar Macau” e de que forma vai concretizar o conceito depois de se tornar deputado, Sulu Sou frisou que apoia a fórmula “Um País, Dois Sistemas” e em particular as ideias de “elevado grau de autonomia” e a perspectiva de “Macau governado pelas suas gentes”.

O pró-democrata aprofundou mesmo o significado do conceito de “amar” na máxima “Amar País, Amar Macau”: “Há um ditado que diz que o amor verdadeiro não deve ser expressado através de um ‘slogan’ e publicado num jornal. Devem ser as acções as responsáveis pelo país e pela sociedade e governo de Macau. Assinalar um problema onde ele existe, rectificá-lo e, depois, melhorá-lo, isso sim é amor.”

Uma vez que foi uma das vozes que apoiou o “Occupy Central” em Hong Kong e chegou mesmo a participar no protesto, um dos membros da audiência do Fórum Macau mostrou-se preocupado com o facto de Sulu Sou poder levar este tipo de dissensão para a Assembleia Legislativa.

Na resposta, Sulu Sou declarou-se “triste” com o que tem acontecido nos últimos anos em Hong Kong. “Espero que Macau possa aprender com o que aconteceu em Hong Kong, temos de evitar que tais coisas se repitam em Macau”, afirmou.

Sobre “a violência dentro da Assembleia Legislativa”, explicou: “A maior violência vem do sistema, a violência institucional é invisível. Por exemplo, as pessoas votam e apenas 14 deputados são eleitos directamente, continuando a ser uma minoria. Já aqueles deputados que ficam em casa e podem ser nomeados [pelo Chefe do Executivo] gozam dos mesmo direitos. Isto é, na verdade, violência institucional.”

Ao longo de duas horas, Sulu Sou respondeu a mais de uma dezenas de perguntas que abordaram temas como as eleições, as obras do terminal subterrâneo das Portas do Cerco, os problemas relacionados com a habitação ou o futuro das indústrias criativas e culturais.