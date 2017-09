Sands vai financiar formação de 97 estudantes do território  

A concessionária de jogo Sands China entregou esta semana um cheque no valor de 970 mil patacas a um grupo de seis instituições de ensino superior do território, entre as quais se inclui a Universidade de São José.

O montante, que deverá ser distribuído pelos seis estabelecimentos de ensino terciário, deverá ajudar a financiar – através de bolsas de ensino e de investigação – o percurso académico de 97 alunos das instituições visadas pelo apoio atribuído pela operadora de jogo. Durante a cerimónia, António Ramirez, vice-presidente da Sands China responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos, adiantou que desde 2006 a concessionária já distribuiu 8,43 milhões de patacas em incentivos directos à educação. Num período de onze anos, sublinhou Ramírez, a Sands China já financiou os estudos de mais de um milhar de estudantes das universidades e dos institutos superiores do território.

Os 97 alunos que este ano vão receber as bolsas de estudo e de investigação apadrinhadas pela empresa foram escolhidos tendo por base a performance académica que obtiveram no último ano lectivo, mas também a avaliação do estatuto financeiro dos candidatos conduzida pelas próprias instituições de ensino onde se encontram matriculados.

Para além da Universidade de São José, as outras instituições de ensino superior abrangidas pela generosidade da Sands China são a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico, a Universidade de Ciência e Tecnologia, o Instituto de Formação Turística e o Instituto de Gestão de Macau.

Citado por um comunicado enviado pela operadora de jogo às redacções, o presidente da Sands China, Wilfred Wong, explica o investimento feito nos estudantes locais com a necessidade de ajudar a formar quadros técnicos qualificados no território: “Enquanto empresa, a Sands China permanece comprometida com a ideia de que é de suma importância investir no desenvolvimento de talentos locais, não apenas no seio do nosso grupo de trabalhadores, mas também no panorama de Macau, como um todo”, salienta o dirigente.