Rosário responsabiliza-se por actuação de Raymond Tam  

O secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu ontem que a nomeação de Raymond Tam como director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), em substituição de Fong Soi Kun, foi uma decisão tomada depois de considerar todos os directores e vice-directores dos departamentos sob a sua tutela. Raimundo do Rosário, que falou à margem da inauguração de uma exposição, na ilha da Taipa, no âmbito de celebração do centenário da Caixa Económica Postal, disse ainda que Raymond Tam – que vai acumular funções com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental – é a melhor escolha para o cargo.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas considera que o novo director dos SMG, que vai exercer funções interinamente e pelo período de um ano, não terá dificuldade em conciliar as duas tarefas. Rosário referiu ainda que, se houver algum problema, ele próprio se responsabiliza pela actuação do novo responsável.