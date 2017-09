Resort da Gamboa será uma mini-Macau no coração do Atlântico

O ministro da Economia e Emprego cabo-verdiano, José da Silva Gonçalves, apontou ontem, em Pequim, a “localização estratégica” e “estabilidade política e económica” de Cabo Verde como valências para atrair investimento chinês.

Cabo Verde “está numa encruzilhada entre quatro continentes” e, “certamente, a China, pelos seus interesses e posicionamento no mundo, vê isso como uma complementaridade”, disse à agência Lusa o ministro cabo-verdiano.

José da Silva Gonçalves, que participou na China da 22.ª Assembleia-Geral da Organização Mundial do Turismo, lembrou ainda que Cabo Verde “é o único país de rendimento médio na [sua] região” e que goza de “estabilidade política, social e macroeconómica”.

As relações entre a República de Cabo Verde e a República Popular da China, que remontam ao início da luta pela independência em Cabo Verde, foram formalizadas a 25 de Abril de 1976, com o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Alguns dos mais significativos edifícios de Cabo Verde – como a Assembleia Nacional, o Palácio do Governo ou o Estádio Nacional – foram financiados e construídos por Pequim.

A primeira iniciativa de uma empresa privada chinesa no país, contudo, está só a nascer agora.

Com um investimento estimado em 250 milhões de euros, o empreendimento turístico da praia da Gamboa e ilhéu de Santa Maria, do empresário local David Chow, vai ocupar uma área de aproximadamente 153 mil metros quadrados e inclui, além de um empreendimento turístico de luxo, um casino.

A expectativa é que venha a gerar 2.100 postos de trabalho directos e a receber diariamente 12 mil pessoas nos sectores do comércio, lazer, desporto e cultura.

José da Silva Gonçalves lembra a importância do projecto para diversificar a oferta turística do país africano, muito ligada ao sol e mar, acrescentando jogos de azar, golf e salas de conferência, que permitirão atrair turismo de negócios: “Será uma extensão daquilo que é Macau, numa escala muito diminuta”, apontou o ministro, numa referência ao território, o maior centro de jogo do mundo.

Com uma população de cerca de 530.000 habitantes, Cabo Verde recebeu, em 2016, 644.000 turistas, um acréscimo de 13,2 por cento face ao ano anterior: “É uma área muito importante para a nossa economia, que corresponde a mais de 20 por cento do PIB”, lembrou o ministro.

Na República Popular da China, José da Silva Gonçalves vai ainda participar esta semana num fórum dedicado à Economia Azul, na ilha de Pingtan, província de Fujian.