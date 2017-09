Reservatório contaminado terá estado na origem de caso de legionella  

A alegada falta de salubridade do reservatório independente de armazenamento de água do Edifício Hou Kong, situado na Rua Marginal do Canal das Hortas, terá estado na origem do caso de doença do legionário detectado pela Direcção dos Serviços de Saúde a 8 de Setembro.

A denúncia foi feita por fonte anónima ao PONTO FINAL e posteriormente confirmada pelos Serviços de Saúde, através de um comunicado. Na nota de imprensa, o organismo liderado por Lei Chin Ion reconhece que a idosa, de 66 anos, que deu entrada a 7 de Setembro no Centro Hospitalar Conde de São Januário com sintomas de infecção por legionella poderá ter contraído a doença depois de ter consumido água armazenada no reservatório do prédio: “Os Serviços de Saúde alertam que existe a possibilidade do sistema secundário de abastecimento de água do edifício ter sido infectado”, escreve o organismo. A Direcção dos Serviços de Saúde assinala, ainda assim, que a infecção diagnosticada no início do mês é caso único e que “não foram detectados mais residentes infectados”.

O Centro de Controlo de Doenças recolheu amostras de água tanto na residência da paciente, como em outros locais do Edifício Hou Kong. Conduzidos anteontem, os testes efectuados em seis das oito amostras recolhidas na habitação da idosa revelaram a presença da bactéria legionella pneumophila. Já nas quatro amostras de água recolhidas junto da administração do edifício os resultados revelaram-se negativos.

Com o objectivo de prevenir novas infecções, a Direcção dos Serviços de Saúde intimou a empresa responsável pela gestão do edifício a avançar com medidas de precaução. A entidade em questão programou para hoje uma acção de desinfecção completa do sistema secundário de abastecimento de água, numa iniciativa que conta com o apoio dos Serviços de Saúde, do Instituto de Habitação, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e ainda de funcionários do Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau.