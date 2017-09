Pneus Yokohama regressam à Guia já em Novembro

Depois de um ano de interlúdio, a fabricante nipónica de pneus Yokohama regressa pela porta grande ao Circuito da Guia. O fornecedor japonês vai ser responsável por equipar os monolugares da segunda edição da Taça do Mundo de Fórmula 3 da Federação Internacional do Automóvel, depois de no ano de estreia da competição a escolha da organização ter recaído sobre a Pirelli.

A notícia foi avançada pela versão electrónica do jornal Autosport, que adianta ainda que a marca japonesa – que até agora fornecia apenas o Campeonato Japonês de Fórmula 3 – terá que conceber, ao abrigo do novo acordo assinado com os responsáveis pela promoção do certame, uma nova gama de pneumáticos, pensada em exclusivo para os mais de 6200 metros do Circuito da Guia.

Antes ainda de assinar, em finais de Novembro, o regresso às curvas e contra-curvas do traçado do território, a Yokohama deve conduzir uma sessão de testes com o novo kit aerodinâmico da Fórmula 3 para 2017, um mecanismo que tem sido usado apenas nas provas do Campeonato da Europa da categoria. Às formações que vão participar no Grande Prémio de Macau será dada a possibilidade de testarem e assimilarem as vantagens ou os handicaps dos pneus da fabricante nipónica.

Há um ano, a pouco mais de um mês da 63.a edição do Grande Prémio de Macau sair para a estrada, a Federação Internacional do Automóvel anunciou que o gigante japonês tinha perdido o acordo que detinha com a Comissão do Grande Prémio relativamente ao fornecimento de pneumáticos para as corrida de Fórmula 3. A Yokohama era a fornecedora oficial dos pneus da competição desde 1983, ano em que a categoria foi admitida na mais antiga prova regular do desporto motorizado do Extremo Oriente.