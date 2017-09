Open de Squash: Macau já não tem representantes na competição  

Os principais candidatos ao triunfo na edição de 2017 do Open de Squash entraram ontem em acção, não deixando créditos por mãos alheias. Fora de prova estão já Liu Kwai Chi e Van Keng Hei. A atleta perdeu frente a Annie Au, de Hong Kong e o jogador não teve argumentos para se afirmar perante Mohamed Abouelghar, segundo cabeça-de-série da competição.

Marco Carvalho

Liu Kwai Chi e Van Keng Hei, únicos representantes do território no quadro principal da edição de 2017 do Open de Squash de Macau, falharam esta quinta-feira o acesso aos quartos-de-final da competição, ao não conseguirem levar a melhor sobre os respectivos adversários.

No quadro feminino da prova, a líder do ranking que congrega as atletas do território foi derrotada em três sets por Annie Au, jogadora da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. A actual décima posicionada da tabela mundial da modalidade não deixou créditos por mãos alheias e levou a melhor sobre Liu pelos parciais de 11/3, 11/3 e 11/3, num encontro que se prolongou por apenas 18 minutos.

Nos quartos-de-final da competição, Au vai esgrimir argumentos com Mariam Metwally. Ontem, a jogadora egípcia teve de suar as estopinhas frente à compatriota Mayar Hany para garantir um lugar na segunda fase da prova, numa partida que se prolongou por 49 minutos. Mais perseverante, Metwally impôs-se à adversária em cinco disputados sets, tendo-se imposto à adversária pelos parciais de 11/5, 11/13, 11/7, 10/12 e 11/5.

Os quartos de final do torneio feminino da edição de 2017 do Open de Macau ficam completos com os embates ente a egípcia Yathreb Adel e Joey Chan, de Hong Kong; entre a neozelandesa Joelle King e a australiana Donna Urquhart e ainda entre a galesa Tesni Evans e outra representante do squash egípcio, Nouran Gohar.

No quadro masculino, Van Keng Hei – que beneficiou de um wild card para garantir o acesso ao quadro principal da competição, não fez melhor do que Liu Kwai Chi e despediu-se da competição ao fim de apenas 17 minutos, ao perder com o egípcio Mohamed Abouelghar. O segundo cabeça-de-série do torneio derrotou o atleta do território em três dilatados sets, pelos parciais de 11/3, 11/5 e 11/1. Nos quartos-de-final da competição, Abouelghar vai esgrimir argumentos com o qualifier alemão Raphael Kandra, que ao final da tarde de ontem o malaio Nafiizwan Adnan por três sets a dois (parciais de 9/11, 11/7, 11/9, 4/11 e 11/8)

Nos outros desafios da segunda-fase da prova, o principal candidato à vitória, o alemão Simon Rosner, vai esgrimir argumentos com o egípcio Omar Mossad, ao passo que o indiano Saurav Ghosal se vai bater com Tsz Fung Yip, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. A restante partida vai opor o egípcio Omar Abdel Meguid ao vencedor do desafio entre Leo Au e Max Lee, ambos da vizinha RAEHK.