Novo Macau quer que autocarros dos casinos cedam o lugar a autocarros públicos  

A solução apresentada ontem pela Associação Novo Macau para resolver o caos que se instalou na zona das Portas do Cerco após a passagem do tufão Hato passa pela re-apropriação do terreno ocupado pelos autocarros dos casinos. Deste modo, as 24 linhas que foram deslocalizadas do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco podem voltar a ser agrupadas num mesmo local, é o que defende a maior plataforma pró-democracia do território.

A Associação Novo Macau (ANM) apresentou ontem uma proposta para solucionar o problema da dispersão das paragens de autocarros junto às Portas do Cerco. Os proponentes sugerem ao Governo utilizar uma das duas estações de autocarros destinadas às operadoras de jogo de forma a concentrar as 24 carreiras de transportes públicos que foram deslocalizadas do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco. Este mantém-se inutilizado desde a passagem do tufão Hato, devido às inundações de que o espaço foi alvo e que obrigou à dispersão das 24 linhas de autocarros que ali operavam para 10 paragens localizadas nas proximidades.

“Aquilo que nós propomos é reaver a estação de shuttles dos casinos para uso público temporariamente e usá-la apenas para a tomada e largada de passageiros. Os autocarros vazios vão depois para o piso subterrâneo [do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco] para criarem mais espaço para a circulação dos veículos”, explicou Scott Chiang, presidente da Associação Novo Macau, em declarações aos jornalistas.

Com a re-apropriação do parque agora destinado aos autocarros dos casinos, Chiang sugere que estes passem a operar na outra zona a eles destinada, localizada na ala Este das Portas do Cerco: “Uma vez que eles [operadoras de casinos] têm outra estação talvez possam compactar os horários para o serviço não ser totalmente cortado. [Assim], os turistas continuam a ter o serviço mas apenas nos horários essenciais. Quem conhece estes autocarros sabe que, na maioria das vezes, boa parte dos lugares estão vazios por isso eles podem refazer os horários para os tornar mais eficientes”, considerou o dirigente associativo.

Para a Novo Macau, a solução encontrada pelo Governo levanta vários problemas, desde logo a dispersão das paragens e o tempo despendido até às Portas do Cerco. Scott Chiang apontou ainda que, por exemplo, no Istmo de Ferreira do Amaral – uma vez que a via não foi pensada para receber “um veículo de grandes dimensões nem uma multidão tão grande” – a criação de uma paragem provisória veio criar diversos problemas.

Na semana passada, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) revelou que as obras de melhoramento do Terminal subterrâneo só deverão estar concluídas no final de 2019. No entanto, Scott Chiang assegura que este espaço poderá ser utilizado como parque de estacionamento para os autocarros: “Apesar de a estação [das Portas do Cerco] ter sido totalmente inundada e ser inutilizável como paragem de autocarros está em condições de ser utilizada para estacionamento”, considerou.

Apesar de admitir que a situação tem melhorado, Scott Chiang diz que é “atroz” que as pessoas se vejam obrigadas a recorrer a paragens provisórias: “O problema aqui é que, nos primeiros dias, a informação era muito confusa e as pessoas não sabiam para onde ir”, apontou o dirigente associativo. Chiang diz ter inteira noção da importância económica dos casinos, mas conta com a compreensão das operadoras: “Mas durante um certo período de tempo eles podem abrir espaço para tornar as nossas vidas um pouco menos miseráveis”, defendeu Chiang.

O presidente da Novo Macau assumiu não ter à sua disposição todos os dados necessários para formular uma alternativa minuciosa, mas disse não poder esperar que Sulu Sou, vice-presidente da ANM e deputado eleito, assuma o seu lugar no hemiciclo para ter acesso a todas as informações: “O que nós queremos mostrar é que não é assim tão difícil criar algo que é remotamente possível quando se concentram esforços. Nós instamos o Governo a cooperar com as pessoas que têm ideias e que estão realmente a olhar para os problemas e a pensar em soluções”, rematou Scott Chiang.