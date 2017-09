Novo Macau foi alvo de ataques informáticos “apoiados pelo Governo”, sustenta Jason Chao

O activista Jason Chao afirmou ontem que a Associação Novo Macau sofreu ataques informáticos apadrinhados pelo Governo. Os membros do organismo receberam notificações, ao longo das últimas semanas, de que estariam a ser alvo de tentativas de roubo de ‘passwords’ de contas das redes sociais e de aplicações móveis como o Telegram. O alerta foi dado também pela Google.

Joana Figueira

Associação Novo Macau afirmou ontem que alguns dos seus membros foram alvo de ciberataques “apoiados pelo Governo” durante a recente campanha eleitoral par o hemiciclo. O alerta foi dado pela Google através de notificações que indicavam a tentativa de roubo de palavras-passe. Várias redes sociais, serviços de e-mail e de mensagens instantâneas também foram alvo de investidas, tendo os supostos ataques terminado imediatamente a seguir às eleições para a Assembleia Legislativa. Em conferência de imprensa, Jason Chao, membro da associação, sublinhou mesmo que os supostos ataques informáticos foram um dos grandes problemas das últimas eleições, mas rejeita a possibilidade de que tenham partido do governo local: “Sofremos ciberataques por parte do Governo e recebemos um largo número de notificações do Facebook, Telegram e várias redes sociais sobre a tentativa de aceder [a contas pessoais]. Estas tentativas significam que alguém testou as nossas palavras-passe e até o próprio Google alertou-nos que ‘hackers’ do Governo tentaram roubar as palavras-passe. Todos estes ciberataques terminaram um dia após as eleições. Julgo que isto não é uma coincidência”, disse Jason Chao em conferência de imprensa, preferindo não nomear particularmente quem foi alvo destes ataques.

De acordo com o activista pró-democrata, o motivo poderá ter que ver com as autoridades quererem saber que actividades a Novo Macau preparava, “para melhor traçar estratégias de acções difamatórias”: “Isto é apenas especulação da minha parte. Aquilo que posso dizer em termos concretos é que nós fomos informados pelo Google que fomos sujeitos a ataques informáticos por parte do Governo”, explicou Chao ao jornalistas.

Jason Chao defendeu que os alegados ataques terão partido do Governo Central e não do Executivo local: “É o meu melhor palpite. O Google sugere que é o Governo e eu especulo que é o governo chinês. O Governo de Macau não é capaz de desenvolver tecnologias de ‘hacking’”, disse, referindo que quando o primeiro incidente ocorreu providenciou um serviço privado de VPN (Virtual Proxy Network) à Novo Macau.

Chao, que liderou a Associação Novo Macau por um período de dois mandatos, entre 2010 e 2014, também apontou outras questões relacionados com as eleições. O activista destacou os problemas estruturais das ligações entre os recursos públicos e a campanha eleitoral, sublinhando que “um dos problemas que enfatiza a injustiça do acto eleitoral em Macau são as linhas pouco definidas que separam as organizações políticas de outras entidades subsidiadas pelo Governo, a assistência social e o suborno”. Chao referia-se, com estas palavras, às “associações tradicionais” de Macau.

Por outro lado, o activista salientou um “fenómeno” que denomina de “criminalização desproporcional”, no qual inclui a actuação da Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) durante a campanha eleitoral. Jason Chao defende que a CAEAL não respeitou os direitos fundamentais dos cidadãos e que o CCAC “não foi consistente na interpretação da definição de corrupção.

JASON CHAO DE PARTIDA

“O meu foco vai deixar de se limitar à área geográfica de Macau”, disse Jason Chao, de partida amanhã para o Reino Unido para frequentar uma pós-graduação. Envolvido na política local desde 2005, o ex-presidente da Novo Macau sublinhou que pretende representar organizações do território em reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) e em conferências internacionais.

Sobre o activismo em Macau, Jason Chao reflecte que “há altos e baixos” e que está preocupado com “deterioração generalizada da protecção dos direitos”: “Quando falamos da política de Macau temos de ter em consideração a China. Estamos sob influência activa das políticas chinesas e, nos últimos anos, os governos da China e de Hong Kong têm lutado contra o movimento pela independência de Hong Kong, bem como outros movimentos que promovem a democracia e a liberdade”, afirmou, revelando que “as autoridades policiais de Macau estão interessadas em recolher informação sobre activistas e activismo” e que estes estão “sob vigilância”.

Jason Chao considerou ainda que a “sociedade civil não está a desenvolver-se bem”: “Até que ponto os cidadãos valorizam a liberdade? Até que ponto os cidadãos pensam que é necessário lutar por uma maior liberdade? Estes são, diria, as bases de uma sociedade civil saudável”, assumiu. “Combinando estes factores, o activismo em Macau é muito difícil. Eu diria que a nossa situação é ligeiramente melhor do que na China Continental. Pelo menos, ainda temos Internet livre mas até essa assumpção é questionável depois do incidente que se verificou com a interrupção do Telegram. Não sabemos se vamos ter de utilizar o VPN para aceder a todos os websites que queremos”, declarou.