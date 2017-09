Ng Kuok Cheong e Au Kam San sondam a população sobre terminal de autocarro  

Os deputados-eleitos Ng Kuok Cheong e Au Kam San vão reunir-se, na próxima semana, com Lam Hin San, responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). A reunião tem por objectivo perceber de que forma conta o Governo resolver a questão do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco. A estrutura, recorde-se, teve que ser encerrada após a passagem do tufão Hato. Paralelamente, os dois deputados eleitos organizaram uma equipa de voluntários para recolher opiniões da população sobre esta questão.

De acordo com informações avançadas na semana passada pela DSAT, o Terminal de Autocarros das Portas do Cerco apenas estará apto para reabrir em finais de 2019. As 24 linhas de transportes públicos que operavam naquele local foram repartidas por uma dezena de paragens situadas nas imediações das Portas do Cerco.

Au Kam San e Ng Kuok Cheong deslocaram-se até à Praça das Portas do Cerco para averiguar a situação “in loco” antes de enviarem uma carta à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego a pedir uma reunião. Ao PONTO FINAL, Au descreveu a situação encontrada como “um grande caos”, devido à dispersão dos autocarros. Os problemas, sustenta, intensificam-se durante o período da manhã, altura em que as pessoas se dirigem para o trabalho ou para a escola: “Muitas pessoas formam filas de forma pouco ordeira e as condições de espera são más”, descreveu o deputado eleito.

“A nossa primeira pergunta é, antes de mais, porque é que demora dois anos a ser reparado [o terminal]? Segundo, se realmente demora dois anos, então como é que vão melhorar as condições de espera”, disse Au Kam San.

Os deputados eleitos ainda se encontram a recolher opiniões. No entanto, Au Kam San avançou que, entre as sugestões apresentadas pelos residentes, se encontram a utilização da paragem ocupada pelos autocarros dos casinos junto das Portas do Cerco ou do terreno do Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau para a construção de um novo terminal de transportes.

Contudo, em declarações aos jornalistas, o secretário para os Transportes e Obras Públicas descartou já esta possibilidade e classificou-a como impraticável. Sobre a resposta de Raimundo do Rosário, Au questiona: “Tem outras medidas para solucionar o problema?”.

O deputado eleito considerou ainda que se a “situação caótica” se prolongar durante os próximos dois anos, tal “é totalmente inaceitável e o Governo devia concentrar esforços para resolver este problema”.

