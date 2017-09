Negócios: Adelson e Wynn entre as mentes mais brilhantes para a Forbes  

Os magnatas do jogo Sheldon Adelson e Steve Wynn têm figurado ao longo das últimas décadas como duas das figuras mais poderosas na cena de Las Vegas e de Macau. Não causa por isso surpresa que tenham entrado para a Lista da Forbes das “Mentes Mais Brilhantes do Mundo” na categoria dos negócios.

A Las Vegas Sands, de Sheldon Adelson, e a Wynn Resorts, de Steve Wynn, ajudaram a moldar a conhecida Strip de Las Vegas. Juntos, os dois empresários detêm grande parte do Las Vegas Boulevard. De acordo com o portal Casino.org, em termos agregados, os dois magnatas valem cerca de 40 mil milhões de dólares norte-americanos. Adelson representa só por si cerca de 36 mil milhões desse valor. Depois de integrarem a lista, cada um dos dois foi convidado a escrever uma declaração sobre o sucesso do seu percurso profissional: “Você nem sempre precisa ser o tipo que surge com uma nova ideia do zero”, referiu Adelson. “Se você usar um conceito antigo … e lhe der apenas uma volta, o sucesso vai segui-lo como uma sombra”, concretizou.

Já Steve Wynn, citado pela mesma publicação, diz ter preparado os seus funcionários para uma ideia de sucesso contínuo: “É necessário ter cultura em vez de uma folha de pagamento, para que as pessoas se vejam. O que é isso? Não é dinheiro, mas uma maior auto-estima”, defendeu.

A Forbes publicou a sua lista das ‘100 mentes mais brilantes’ para celebrar o centenário da publicação: “Nós embarcamos numa enciclopédia A a Z de ideias de 100 empresários, visionários e profetas do capitalismo. O maior retrato de negócios de sempre e o maior portfólio na história dos negócios”, escreveu a Forbes.

As empresas cotadas de Sheldon Adelson e Steve Wynn, que ambos fundaram e das quais detêm o capital maioritário, controlam 14 resorts e 12 casinos. O número deverá conhecer uma expansão nos próximos anos, com a abertura de portas do empreendimento Wynn Boston Harbor, no valor de 2,4 mil milhões de dólares, e o eventual casino-resort que a Sands planeia no Japão, um projecto que se deverá custar acima dos 5 mil milhões de dólares.

Nas declarações que fez à Forbes, Adelson aponta o seu sucesso em Macau como um exemplo perfeito de como utilizar um conceito com uma nova roupagem: “Las Vegas tem sido bem sucedida nos Estados Unidos, mas a China tem mais mil milhões de pessoas. Por que não reconstruir a Strip de Las Vegas lá?”, questionou Adelson. “Todos os outros na indústria do jogo pensaram que foi a ideia mais idiota de sempre. Eu segui adiante em Macau, de qualquer modo. Agora, todos os pessimistas cortariam o braço direito para obter um pedaço de terra lá. Eu tenho um armazém cheio de braços direitos e alguns esquerdos também”.

Entre as controvérsias que figuram na lista, aponta o Casino.org, está a inclusão de Donald Trump, um antigo magnata do jogo e do imobiliário que se tornou Presidente dos Estados Unidos. O banqueiro multimilionário Carl Icahn também mereceu reconhecimento: trata-se do homem que vendeu a Trump o Taj Mahal, o último resort operacional do Presidente, no Outono último. Estranhamente ausentes estão os actuais executivos da Apple ou da Google, os CEO’s Tim Cook e Larry Page. Ainda na indústria do jogo, a MGM, a segunda maior empresa de casinos do mundo, não viu o seu Director Executivo, Jim Murren, ser distinguido na mesma lista.