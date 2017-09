Museu de Évora acolhe mostra sobre a Rota Marítima da seda

Foi esta quinta-feira inaugurada, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, localizado em Évora, a mostra “Cantão e a Rota Marítima da Seda”. A exposição tem por objectivo “aprofundar o conhecimento e os laços culturais com a China, através da divulgação à população do Alentejo, da milenar cultura da província chinesa de Cantão, uma das mais importantes a nível cultural e económico e que teve um papel pioneiro nas relações marítimas da China com o Ocidente e o Oriente”, pode ler-se num comunicado enviado aos jornais pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, uma das entidades que apoiam a iniciativa.

A mostra vai permanecer patente ao público até 31 de Dezembro e pode ser visitada entre as 10h e as 18h, durante o Verão, e das 9h30 às 17h30, durante o Inverno. O ingresso tem o custo de três euros e permite também a entrada na exposição permanente do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo.

A exposição é organizada pelo Observatório da China e pelo Museu de Guangzhou, em parceria com a Câmara Municipal de Évora, o Museu Frei Manuel do Cenáculo e a Direcção Regional de Cultura do Alentejo. Conta também com o apoio da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, da Embaixada da República Popular da China em Portugal e do Turismo do Alentejo.