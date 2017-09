Lisboa obtém autorização para fazer primeira emissão de dívida na China

Portugal recebeu autorização do banco central da China para fazer a primeira emissão de dívida no mercado chinês, confirmou ontem à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças português.

A agência Reuters, citada por jornais portugueses, avançou esta quinta-feira que o banco central chinês tinha dado ‘luz verde’ a Portugal para a realização da primeira emissão de dívida no mercado chinês com “obrigações panda” (denominadas em yuan), num valor que pode ascender a 380 milhões de euros.

A agência refere que o Estado já mandatou três bancos para a operação – Caixa Geral de Depósitos, HSBC e Bank of China – e que a emissão será feita no mercado interbancário de obrigações, tendo uma maturidade de até cinco anos.

