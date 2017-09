Histórias de Cristina Taquelim vão fazer-se ouvir nas escolas de Macau  

Chega a Macau a convite do Instituto Português do Oriente e inicia, a 25 de Setembro, um programa de dinamização da leitura em língua portuguesa que deverá envolver várias escolas do território e um universo de cerca de meio milhar de crianças e jovens. A Escola Luso-Chinesa da Flora e a Escola Portuguesa de Macau estão entre as instituições que a contadora de histórias Cristina Taquelim visitará ao longo da próxima semana. O programa integra uma sessão aberta de narração de histórias, a 28 de Setembro, no Café Oriente, do IPOR.

“Colocar os aprendentes em contacto com uma forma particular de aceder à língua portuguesa (a narração de histórias) que promova, em simultâneo, a leitura em português, partindo de textos do património imaterial nessa língua para as histórias reais dos aprendentes” são os propósitos da iniciativa do IPOR, que, deste modo, dá sequência a acções semelhantes desenvolvidas nos últimos anos. A iniciativa conta novamente com o apoio do Instituto Cultural e de escolas da rede da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Entre as instituições de ensino que na próxima semana serão visitadas pela contadora de histórias estão a Escola Luso-Chinesa da Flora, a Escola Zheng Guanying, o infantário D. José da Costa Nunes, a Escola Portuguesa de Macau, as Oficinas de Língua Portuguesa para Crianças e Jovens do IPOR e o Curso Geral do Instituto.

De acordo com informação facultada pelo Instituto Português do Oriente, Cristina Taquelim coordena actualmente vários programas de promoção e de mediação de leitura na Câmara Municipal de Beja e mantém uma colaboração como docente na pós-graduação em Livro Infantil da Universidade Católica. Taquelim integrou ainda a equipa de especialistas do Projeto Casa da Leitura, da Fundação Calouste Gulbenkian e é sócia fundadora da Ouvir e Contar – Associação de Contadores de Histórias. É também autora de obras de literatura para jovens e crianças, com livros editados em Portugal (“Na minha casa somos sete”) e no Brasil (“Malaquias”, “Uma casa na Lua” e “Corrupio”).

A 28 de Setembro, às 19 horas, o Café Oriente, do IPOR, acolhe uma sessão aberta de narração de histórias, com Cristina Taquelim, dirigida ao público em geral.