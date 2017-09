Galeria junto ao Lago recebe mostra de pintura e caligrafia chinesa  

A exposição, que vai ser inaugurada na próxima segunda-feira e vai permanecer patente ao público até 25 de Novembro, reúne obras de Leung Kit Man, de Im Hok Lon e de Mok Hei Sai. Os 25 trabalhos que integram a exposição “Purge One’s Mind” podem ser adquiridos por eventuais interessados.

A sala S1 da Galeria junto ao Lago, no espaço Anim’Arte Nam Van, acolhe a partir da próxima segunda-feira a primeira exposição de pintura e caligrafia a ter o espaço como montra desde que o projecto de requalificação da marginal do Lago Nam Van foi lançado, em Junho do ano passado.

Intitulada “Purge one’s mind: Exposição Tripla de Obras de Leung Kit Man, Im Hok Lon e Mok Hei Sai”, a mostra reúne um total de duas dezenas e meia de trabalhos criados pelos três jovens artistas. O certame é dinamizado conjuntamente pelo Instituto Cultural e pela Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, organismo que tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, um importante trabalho ao nível da divulgação e da promoção de novos artistas.

Num comunicado enviado às redacções, o Instituto Cultural traça um pequeno perfil de cada um dos três jovens que dão corpo à exposição que será inaugurada ao fim da tarde da próxima segunda-feira e o que Leung Kit Man, Mok Hei Sai e Im Hok Lon têm em comum é um conhecimento profundo da pintura chinesa e das diferentes tradições pictóricas e artísticas que se foram afirmando ao longo dos séculos no espaço cultural da “Grande China”.

Aluna de doutoramento na Academia Nacional Chinesa de Artes, Leung Kit Man dedica-se ao estudo da teoria das belas artes, à criação artística e ao ensino da pintura chinesa, de acordo com a nota de imprensa do Instituto Cultural: “Especializada em pintura chinesa do estilo gongbi, foi instrutora do Curso de Design da Universidade da Cidade de Macau. As obras da artista fazem parte da colecção do Governo e de instituições privadas, tendo sido exibidas em várias exposições em Macau, no Interior da China, bem como no estrangeiro”, complementa o organismo liderado por Leung Hio-ming.

Mok Hei Sai, que assina os seus trabalhos com o pseudónimo de Xing Yue, é mestre em Estudos Literários pela Universidade Normal do Leste da China e em Macau notabilizou-se tanto no ensino da caligrafia, como na divulgação e promoção da cultura tradicional chinesa.

Apesar de se identificar a si próprio como um embaixador de manifestações milenares da cultura chinesa, Mok não é um tradicionalista na verdadeira acepção da palavra e nos últimos anos estabeleceu parcerias com estudiosos e entusiastas de outras manifestações – como a cerimónia do chá e a arte da escultura em pele – com o propósito de promover formas inovadoras de se interpretar e assimilar a beleza dos caracteres chineses.

Já Im Hok Lon especializou-se na pintura de paisagens na Academia de Belas Artes da capital da vizinha província de Guangdong, Guangzhou, mas a sua carreira artística abrange ainda áreas como a criação de trabalhos de caligrafia e a técnica de escultura em pedra conhecida pela designação de “zhuanke”. Im elege como motivos preferenciais das suas obras a representação de paisagens e animais. O artista já expôs na China Continental, em Hong Kong e em Taiwan e viu os seus trabalhos serem seleccionados tanto para a Exposição Anual de Artes Visuais de Macau, como para a Exposição Nacional de Belas Artes da China.

Com inauguração agendada para o final da tarde da próxima segunda-feira, por volta das 18 horas, “Purge one’s mind: Exposição Tripla de Obras de Leung Kit Man, Im Hok Lon e Mok Hei Sai” até 25 de Novembro. Todas as obras em exposição estão disponíveis para serem comercializadas.