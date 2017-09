Escola Internacional de Macau promove iniciativa direccionada para o ensino superior

A Escola Internacional de Macau vai acolher, na segunda-feira, a sétima edição da “University Fair”. Cerca de 50 universidades e estabelecimentos do ensino superior dos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Europa, Hong Kong e Macau vão estar presentes num certame que se deverá prolongar desde as 9 da manhã até às 16h. A feira tem por objectivo providenciar aos alunos do ensino secundário do território informações relacionadas com os programas oferecidos pelas universidades, os processo de candidatura e ainda oportunidades de bolsas. Os estudantes podem ainda conhecer pessoalmente os representantes das universidades presentes no certame: “Ter a oportunidade de colocar questões pessoalmente aos representantes das universidades pode mudar a perspectiva do estudante sobre os seus objectivos académicos e sobre as matérias tem à sua disposição. A feira também oferece aos alunos a oportunidade de aprender sobre escolas que, de outra forma, não teriam considerado”, disse o conselheiro académico Dan d’Entremont, citado num comunicado remetido às redacções pela Escola Internacional de Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...