  DSEJ vai atribuir mais de 1200 bolsas-empréstimo este ano

Um total de 1204 estudantes vão ser este ano lectivo agraciados com bolsas-empréstimo e bolsas extraordinárias, informou ontem a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. A lista definitiva dos apoios, atribuídos no âmbito do programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior do Fundo da Acção Social Escolar, é hoje publicada. A DSEJ revela que recebeu um total de 3010 candidaturas, das quais foram seleccionadas 1204, que serão agraciadas com bolas empréstimo. Trinta e um outros alunos vão receber bolsas extraordinárias.

