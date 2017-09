CPU reúne na próxima semana para discutir 23 projectos  

O Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) vai estar reunido no próximo dia 27, quarta-feira, para discutir 23 projectos de plantas de condições urbanísticas. Esta será a 6ª reunião plenária do organismo no corrente ano e os residentes interessados podem assistir à reunião mediante inscrição até ao dia 26.

Os membros do Conselho do Planeamento Urbanístico vão abordar os projectos relativos a terrenos da península e também de Coloane e da Taipa, como o lote junto à Avenida do Aeroporto – Zona de Aterro entre Taipa e Coloane – ou o terreno junto ao Caminho das Hortas e a Rua do Retiro, na ilha da Taipa.

De Macau, vão ser discutidos projectos relativos à Rua de Cinco de Outubro e Largo do Pagode do Bazar, Rua e Estrada da Areia Preta, Rua Nova de S. Lázaro, Beco das Caixas, Avenida do Almirante Lacerda e Rua do Teatro.