Conselho apresenta regulamento para a criação de sociedade responsável pela renovação urbana  

O processo de constituição de uma sociedade de capitais públicos, responsável pela renovação urbana, conheceu ontem um avanço, com a apresentação, na reunião do Conselho para a Renovação Urbana, de uma proposta de regulamento administrativo. No próximo encontro – no qual serão debatidos os estatutos da nova empresa – Raimundo do Rosário espera ver alcançado um consenso.

Sílvia Gonçalves

No centro da 8.ª reunião plenária do Conselho para a Renovação Urbana (CRU), que ontem decorreu, esteve a apresentação, por parte do segundo grupo especializado, de uma proposta de regulamento administrativo para a constituição da sociedade “Renovação Urbana de Macau, S.A”, a empresa de capitais públicos que ficará responsável pelos trabalhos de renovação urbana no território. Na próxima reunião, adiantou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, que preside ao conselho, serão analisados os estatutos da sociedade, sobre os quais Raimundo do Rosário espera que seja alcançado um consenso.

“Hoje [ontem] o primeiro e o terceiro grupos não tiveram mais novidades. O segundo grupo especializado é que apresentou uma proposta de regulamento administrativo para a constituição da sociedade. Anteriormente ficou decidido que estes trabalhos de renovação urbana serão feitos através de uma sociedade”, assinalou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, após a reunião plenária.

Raimundo do Rosário adiantou ainda que na próxima reunião do Conselho, que habitualmente se realiza com periodicidade mensal, serão analisados os estatutos da futura sociedade, sobre os quais espera ver alcançado um consenso: “Hoje [ontem] falamos sobre o regulamento administrativo que vai criar a sociedade e ficou então combinado que, na próxima reunião, a segunda Comissão proporá uns estatutos da sociedade. Portanto, na próxima reunião veremos também os estatutos, possivelmente na próxima reunião teremos um consenso sobre a nova sociedade”, prevê o governante.

Foi o segundo grupo especializado, um dos três que integram o Conselho, a propor, em 2016, que fosse o Governo o principal promotor da renovação urbana, com a criação de uma sociedade cujo capital lhe pertencesse na totalidade. Este grupo, responsável pelo estudo sobre o modo de promoção da renovação urbana, tem estado a discutir a estrutura do regulamento administrativo relativo à constituição da sociedade que terá a designação “Renovação Urbana de Macau, S.A”. O mesmo grupo dedica-se ainda a estudos sobre a revitalização de edifícios industriais