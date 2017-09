Chui Sai On reúne com líderes do Pan-delta do Rio das Pérolas  

O Chefe do Executivo vai estar reunido com os responsáveis políticos das áreas que integram a região do Pan-delta do Rio das Pérolas. Na província de Hunan, Fernando Chui Sai On vai “relatar os avanços verificados nos trabalhos e cooperação, desde 2016”, numa abordagem que inclui a avaliação do relatório do Secretariado do Fórum de Cooperação Regional do Pan-delta e a definição das prioridades para o próximo ano. Os governantes vão ainda debater sobre temas de grande relevo para a região, como é o caso da construção de infra-estruturas de transportes marítimos e transfronteiriços, o desenvolvimento conjunto da Região Metropolitana da Grande Baía e a protecção em conjunto dos ecossistemas marinhos e fluviais.

