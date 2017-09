Carreira 5AX reforça ligação entre as Portas do Cerco e a Barra  

Entra em funcionamento já a partir de amanhã a nova carreira 5AX que vai funcionar como um reforço da já existente linha número 5. Esta opera a ligação entre as Portas do Cerco e a Barra, pelo que a nova carreira deverá circular em articulação com as frequências de partida da carreira número 5, assumindo o mesmo itinerário, mas efectuando paragens apenas nos locais com um maior volume de passageiros. Entre eles contam-se a Ponte 16, o Complexo de Habitação Social do Fai Chi Kei, o Istmo de Ferreira Amaral e o Arco do Oriente.

