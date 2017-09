Banco do Japão mantém intacta politica monetária

O Banco do Japão decidiu ontem manter intacto o seu programa de flexibilização monetária, que procura conseguir uma subida estável de preços em torno de dois por cento para, em 2019, acabar com a espiral deflacionária iniciada há uma década.

Os membros da junta de política monetária aprovaram no final da sua reunião mensal de dois dias manter o volume de compras de títulos do Governo nipónico com o objectivo de manter o título a dez anos, o referencial para as taxas de longo prazo, em torno de 0 por cento.

A entidade também vai manter em -0,1 por cento a taxa de curto prazo que aplica a determinados depósitos que os bancos japoneses têm contratado com a entidade, para, entre outros, estimular o crédito.

Além de não mexer na sua política para controlar a curva de rendimentos, o banco central do Japão também não vai alterar o seu programa massivo de compra de activos aprovado em 2013 com vista a alcançar uma inflação anual em torno dos 2 por cento.