Angela Leong diz não ter conseguido eleger o seu número 2 devido à Lei Eleitoral  

Angela Leong visitou ontem o Mercado Municipal do Patane e o Mercado Municipal Horta da Mitra para agradecer aos eleitores que nela votaram, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A deputada eleita reitera que não conseguiu eleger o seu número 2 – William Kuan – devido ao artigo número 72 da Lei Eleitoral. Até serem conhecidos os resultados, Leong estava convencida que conseguiria levar Kuan consigo para o hemiciclo.

Intitulado “Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas e entidades equiparadas”, o artigo número 72 diz que “os órgãos da Administração e demais pessoas colectivas de direito público, das sociedades com capitais públicos e das sociedades concessionárias de serviços públicos, de bens do domínio público ou de obras públicas não podem intervir directa ou directamente na campanha eleitoral”. O mesmo será dizer que Leong On Kei não pode mobilizar a seu favor o facto de ser directora executiva da Sociedade de Jogos de Macau por estar proibida a propaganda eleitoral no interior dos casinos.