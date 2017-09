Alexis Tam apresenta projecto de criação de Fórum Cultural com ministros dos países de língua portuguesa  

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura esteve esta quarta-feira reunido em Lisboa, com o Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, para discutir projectos de cooperação entre os Governos de Macau e Portugal na área da cultura. No encontro, Alexis Tam revelou que apresentou ao Governo Central o projecto de criação de um Fórum Cultural, que mereceu o aval da República Popular da China e que contará com a presença dos Ministros da Cultura dos países de língua portuguesa e ainda do Executivo de Pequim.

No encontro, o secretário referiu o “desígnio confiado a Macau pelo Primeiro Ministro Chinês, Li Keqiang: plataforma cultural entre a China e os Países de Língua portuguesa”. O secretário defendeu que Macau “tem características únicas que resultam da sua história marcada permanentemente pelo encontro secular entre o Oriente e o Ocidente e que portanto é um local privilegiado” para nele acontecer o referido intercâmbio cultural. Por sua vez, o Ministro da Cultura do Executivo de Lisboa referiu o Festival Literário de Macau – Rota das Letras, “não apenas pela sua qualidade mas também por ser um excelente exemplo de concretização da plataforma cultural”, pode ler-se na nota remetida pelo gabinete de Alexis Tam.

Luís Filipe de Castro Mendes assinalou a importância de Macau no relacionamento entre Portugal e a República Popular da China e lembrou que em 2019 se celebram os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. O governante luso apontou ainda que “o facto de nesse ano se celebrarem, também, 20 anos da transferência de soberania, poderia servir para se realizarem em Macau algumas iniciativas de cariz cultural que dessem significado àquelas datas”.

No mesmo encontro, Alexis Tam disse ter apresentado ao Governo Central um projecto de criação de um Fórum Cultural, “que já mereceu a concordância da República Popular da China, que contará com a presença dos Ministros da Cultura dos países de língua portuguesa e, também, da China”.

Na terça-feira, o secretário já tinha sido recebido na Torre do Tombo, onde conheceu a Colecção “Chapas Sínicas”, um conjunto de arquivos das autoridades da Dinastia Qing relativas a Macau (1693-1886), que integra o acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O mesmo acervo motivou a candidatura conjunta de Portugal e Macau ao Programa da UNESCO “Memória do Mundo”, da Colecção “Chapas Sínicas”. Os dois Governos decidiram apresentar a candidatura a nível internacional e esperam conhecer o resultado até finais de 2017.

De resto, os dois Governos têm estado a cooperar no trabalho de restauro e de digitalização da colecção “Chapas Sínicas”. Prevista, refere o mesmo comunicado, está a realização de exposições e palestras, em 2018, tanto na RAEM como em Portugal.