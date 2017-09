Acordo Transpacífico de Cooperação discutido em Tóquio

Representantes das onze nações que negociam a assinatura do Acordo Transpacífico de Cooperação Económica (TPP) iniciaram esta quinta-feira, em Tóquio, uma reunião para superar a saída dos Estados Unidos do tratado e garantir a assinatura, em Novembro.

Durante o encontro, previsto para dois dias, os negociadores dos 11 Estados vão tratar de ultrapassar divergências, especialmente depois de Washington ter anunciado a saída do grupo de países que se prontificaram a assinar o tratado, após a chegada de Donald Trump à Casa Branca em Janeiro.

A retirada dos Estados Unidos, no âmbito das políticas proteccionistas de Trump, levou os restantes membros a sugerir mais de meia centena de alterações ao texto original, principalmente para todas aquelas cláusulas que Washington tinha introduzido, que juntamente com Tóquio, constituía o núcleo principal do TPP.

O Japão espera que as alterações ao documento sejam mínimas e que, a qualquer momento, os Estados Unidos voltem a subscrever o tratado.