Vice-presidente dos Kaifong insta Fundação Macau a apoiar processo de reparação de edifícios  

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lei Cheok Kuan, vice-presidente dos Kaifong, disse que muitos edifícios foram afectados em diferente grau pela passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto último. O dirigente associativo instou a Fundação Macau a disponibilizar subsídios para a reparação das instalações comuns dos edifícios, incluindo os elevadores.

Os Kaifong distribuíram mais de dois mil pacotes de ofertas que incluíam bolos lunares, cogumelos, arroz e óleo no Centro Integrado de Serviços de Família e Comunidade de Seac Pai Van da União Geral das Associações dos Moradores de Macau. De acordo com informações veiculadas por Lei Cheok Kuan ao mesmo órgão de comunicação social, as instalações não ficaram nem gravemente danificadas, nem seriamente inundadas aquando da passagem do tufão Hato.