Uma mão cheia de golos. Hong Kong levou a melhor sobre Macau  

A selecção de futebol de Macau no escalão de sub-16 viu ontem goradas as poucas esperanças que tinha de ainda garantir um lugar na fase final do Asiático da categoria, ao perder frente a Hong Kong por 5-0. No outro desafio do grupo F, a favorita Coreia do Norte esmagou o Brunei por nove golos sem resposta.

Marco Carvalho

Ao terceiro desafio, a terceira goleada. A selecção de Sub-16 de Macau que por estes dias disputa em Taiwan a campanha de qualificação para a fase final do Campeonato Asiático da categoria somou ontem a terceira derrota consecutiva na prova, ao perder no frente-a-frente com a congénere da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Em Nova Taipé – e depois de ter sido derrotada pelo Brunei pelo parcial de 4-0 e de ter perdido frente à Coreia do Norte por 10-0 – a selecção do Lótus voltou a exibir grandes fragilidade e a deixar claro que não possui ainda argumentos para lutar de igual para igual com as restantes formações que integram as contas do grupo F para a fase final do Asiático, prova que se disputa entre 20 de Setembro e 7 de Outubro do próximo ano na Malásia.

Ontem, no Estádio Universitário Fu Jen, a formação de Hong Kong necessitou de apenas sete minutos para derrubar a resistência do grupo de trabalho treinado por Che Chi Man e inaugurar o marcador. O primeiro golo do desafio teve a assinatura de Sean Snelder, que bateu Lou Chon Hei no último reduto do território, na sequência de uma boa jogada de ataque do onze da antiga colónia britânica.

Mais dominadora, a formação da RAEHK reforçou a vantagem que detinha no placard aos 25 minutos, numa iniciativa com assinatura do médio ofensivo Chan Shinichi.

A vencer por duas bolas a zero, a selecção de Hong Kong não baixou os braços e a cinco minutos do fim da primeira parte, Sean Snelder voltou a levar a melhor sobre Lou Chon Hei, apontando o segundo da conta pessoal, terceiro do conjunto da vizinha Região Administrativa Especial.

A etapa complementar trouxe ao relvado um onze de Hong Kong menos ansioso, mas nem por isso a selecção do território mostrou maior apetência ofensiva. Incapaz de incomodar Tai Ting Hong na baliza de Hong Kong, o conjunto do Lótus acabou por sofrer o 4-0 aos 54 minutos, numa jogada uma vez mais concluída por Chan Shinichi. O canto do cisne da partida surgiu no último minuto do tempo regulamentar, com Hong Kong a encerrar o andamento do marcador por intermédio de Lau Ka Kiu.

Com a derrota ontem averbada, a selecção de Sub-16 selou o seu destino na competição e está já afastada da fase final da prova, ainda que volte a entrar em campo no domingo, para um último desafio frente à selecção anfitriã, a selecção de Taiwan.

O onze formosino cumpriu ontem uma jornada de descanso. No outro desafio do grupo F disputado esta quarta-feira, a Coreia do Norte derrotou o Brunei por 9-0.