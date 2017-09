Do Vietname para o mundo: Uma mulher vende arroz numa rua em Hanói. O Vietname exportou 3.87 milhões de toneladas de arroz, no valor de 1,66 mil milhões de dólares norte-americanos, nos primeiros oito meses de 2017, de acordo com dados da Associação de Alimentos do Vietname. EPA / LUONG THAI LINH

