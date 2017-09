Três investigados por morte de dois operários nas obras do edifício do MP

A Polícia Judiciária (PJ) avançou ontem que três homens são suspeitos de terem violado o código penal no âmbito do acidente industrial, ocorrido em Junho deste ano, no estaleiro de construção do Edifício do Ministério Público. O caso foi encaminhado ontem para o Ministério Público (MP), noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Os três indivíduos – um supervisor, um engenheiro e um gestor de uma empresa de construção – violaram o artigo referente à infracção de regras de construção e perturbação de serviços. Se considerados culpados – sem ter conta a parte agravada que causou as vítimas mortais – serão sentenciados a uma pena que pode variar entre um e oito anos de prisão.

Em Junho, a queda de uma viga de seis toneladas matou duas pessoas e fez dois feridos. A PJ adiantou que, de acordo com o relatório de investigação da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e da Direcção dos Serviços de Solos, Obras, Públicas e Transportes (DSSOPT), o processo que envolvia a movimentação da viga de ferro não foi autorizado pelas autoridades, mas foi conduzido ainda assim. O material pesava seis toneladas, quando se julgava que pesava apenas dois.