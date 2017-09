Transparência e capacidade de resposta do Governo não convencem a população  

Um inquérito conduzido pela Federação das Associações dos Trabalhadores da Função Pública de Macau dá conta da insatisfação da população no que diz respeito a questões como a capacidade de resposta e os níveis de transparência do Governo. Os resultados do estudo, que incidiu, por um lado, sobre funcionários públicos e, por outro, sobre residentes, indica que os inquiridos atribuíram uma pontuação abaixo da média à performance do Governo em ambos os domínios

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Pang Kung Hou, presidente da Federação das Associações dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, sublinhou a ideia de que “o Governo soube imediatamente das exigências e opiniões das classes baixas”. O dirigente associativo considera que os funcionários públicos sentem que não obtêm reconhecimento público por trabalhar para os residentes, factor que deve ser tido em conta pelo Governo.

O inquérito foi conduzido entre Maio e Agosto e foram entrevistados funcionários públicos e residentes com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos. No total foram recolhidas 1679 respostas válidas.