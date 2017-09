“Tenho sempre dentro de mim alguém que fala de outro modo”

A Livraria Portuguesa acolhe ao final da tarde uma segunda apresentação de “Morri”, obra que pauta a estreia literária de Antønio Falcão, fotógrafo que viveu em Macau durante 17 anos e que mantém com o território uma relação ambígua, em que a saudade se mistura com a repulsa e a familiariedade caminha de mãos dadas com a estranheza. Concebido tendo por base um conjunto de crónicas escritas há mais de uma década para o jornal Hoje Macau, “Morri” é, de resto, um relato ficcionado de auto-descoberta em que Macau adquire um papel preponderante. Lançado no início do mês, no âmbito do programa de comemorações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, o livro ganha hoje vida, numa leitura que congrega várias vozes, de proveniências distintas, num evento que é também um exorcismo prévio do regresso, já anunciado, de Antønio Falcão a Portugal. Antes do adeus, o autor em discurso directo.

Fotografia de Eduardo Martins

Entrevista de Marco Carvalho

Ponto Final – Como é que alguém que se movimenta, sobretudo, no universo da imagem, desemboca na palavra? Ou a imagem e a palavra são uma e a mesma coisa? Há também algo de fotográfico na forma como escreves?

Antønio Falcão: Sim. Tudo o que se descreve pela escrita é uma imagem. Tudo o que tu estás a querer mostrar ou aquilo que entra em ti e depois sai pela escrita é uma forma de exprimir aquilo que se passa em redor, no mundo. Não digo que é uma fotografia, mas são, certamente imagens. É a vida e a vida são imagens.

Macau é um território profícuo para a recolha de imagens e “Morri” tem sobretudo Macau como protagonista. É uma obra de retalhos ficcionados com muita verdade dentro. Este livro foi escrito num período muito concreto da sua vida. Olhando para trás, olhando para o texto, ainda se reflecte nele? Ou não?

A.F: Eu cheguei a Macau e sempre me coloquei a questão de porque é que vim parar a Macau. Essa era uma das questões. Depois, o que era Macau? O que é que eu estava aqui a fazer? O que é que se passava? A questão dos portugueses em Macau, a relação com a China, a história da China, os portugueses que aqui chegaram no século XVI e porquê tão longe. É uma questão que me assaltava o espírito com frequência: porque é que estamos aqui, como é que é possível que eu esteja aqui a falar contigo num sítio tão distante de Portugal. Essa familiaridade com a terra, sinto-a sempre que regresso. Sinto que nunca me fui daqui embora.

Foi perguntas para as quais encontrou resposta com o exorcismo da escrita? Ou são questões que permanecem sem resposta e com as quais se confrontou, agora que regressou a Macau?

A.F: Não, não me volto a colocar essas questões. Surgiram num período da minha vida em que eu estive numa fase de mudança e a escrita ajudou-me um bocado a delinear um caminho. Esse caminho foi sempre traçado pelo mais difícil, porque nunca se opta pelo percurso certo: vais sempre à procura de alguma coisa que não te vista bem, à procura de alguma dificuldade que te permita encontrar a melhor saída também.

Na altura, as respostas que encontrou, satisfizeram-no? Encontrou alguma satisfação nelas? Ou não?

A.F: A minha intenção não era propriamente encontrar uma resposta. Talvez estivesse à procura de encontrar uma explicação, de perceber porque é que as coisas nos acontecem de determinada maneira e não de outra. Ainda assim, não me interessava, se calhar, o fim ou a resposta, mas esse percurso ou essa aventura de me imiscuir num terreno que não era o meu, onde não estava à vontade. A própria escrita não foi mais do que uma série de experiências, relativamente à maneira de escrever, à escolha das palavras e das histórias. Escrever uma coisa a que não estava habituado e deixar que as coisas corressem …

Estes textos foram escritos pelo Ring Joid, um alter-ego. Esta escolha é intencional ou havia também uma procura de si próprio nestes textos?

A.F: Eu acho que tenho sempre dentro de mim alguém que fala de outro modo ou que salta para cima de um palco e começa a fazer qualquer coisa que não é normal. Macau é, de resto, muito propício a isso. Tu aqui não tens propriamente uma identidade: és uma pessoa desconhecida, que chega e não tens aquela responsabilidade de estar no meio da tua gente e isso talvez te dê outra liberdade, tanto na escolha daquilo que fazes, como na procura da tua identidade, no fundo.

Essa falta de familiaridade, propícia a loucura? Ou ao menos a pequena loucura do quotidiano? O facto de, quer queiramos, quer não, estarmos vergados ao peso de um anonimato que nos transcende? É o tipo de cidade que nos convida a sermos outros?

A.F: Eu não digo propriamente a loucura em si. A questão do exílio, de estarmos longe, de estarmos neste terreno desconhecido propicia a muitas coisas a que não estamos habituados e que desconhecemos, não é? O desconhecido confronta-nos com uma situação em que não sabemos como actuar. Muitas vezes a solução passa por arranjar uma alternativa, por uma solução temporária, por coisas que não são, se calhar, aquelas que iam ser, mas que, de certo modo, encontras no momento para, se calhar, sair daquele processo. E foi mais isso: a questão de usar outra identidade. Foi mais, se calhar, para criar um certo enigma. Não sei. Visto daqui não é importante. Criei uma personagem e era uma espécie de jogo, entre mim e essa suposta pessoa que não era eu ….

Ring Joid ressuscitou com esta vinda a Macau?

A.F: Mantenho essa personagem activa e tenho uma relação com certas pessoas que é diferente daquela que eu tenho quando eu uso o meu nome próprio, que é uma coisa mais familiar. Ali disparo para todos os lados, não importa. Faço o que me apetece.

Falava da questão do exílio. Foi um dos convidados do programa de celebração dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha. Temos em Pessanha quase como o expoente dessa tal estranheza do exílio de que falava há pouco. É alguém que chega a Macau com funções institucionais bem definidas, com certas responsabilidades e funções com algum ensejo e em Macau acaba por se consagrar de forma muito diferente …

A.F: Eu acho que é essa procura, a procura de si próprio, tentando encontrar aquilo que o define. Se calhar aquela figura de estado, a figura institucional não vestia bem a pele dele. Ele vai por ali fora sem travões e encontra na escrita, se calhar, a maneira de revelar uma existência que é mais dele mesmo. No fundo, ele consegue redimir-se através da escrita, também numa procura intensa da sua verdade. Se calhar, nesse sentido, entra a questão das substâncias artificiais para chegar exactamente a esse posto onde, se calhar, tens uma visão mais periférica do mundo, da situação de Macau e daí partir para outra compreensão.

O seu contributo no âmbito deste programa de celebração passou também pela imagem, através da exposição “Kleptokronos”, uma mostra que jogou, de certo modo, com a ideia da desmontagem da tessitura do tempo. O tempo é mesmo tudo, como chegou a referir?

A.F: Eu acho que o tempo é aquilo que existe sempre. Este momento concreto em que nós conversamos é algo que já cá esteve e sempre por cá vai estar. É um contínuo. Está sempre presente. A minha ideia foi tentar mostrar o tempo numa situação visível: ninguém consegue ver o tempo porque ele está sempre a passar, mas eu tentei operar essa colocação do tempo antigo no tempo de hoje, trazendo o Camilo Pessanha para agora e, depois, dando a volta outra vez às imagens, levando-as para uma coisa velha, transformando a fotografia num artefacto com cem anos ou oitenta anos.

A aposta no preto e branco vai ao encontro dessa ideia da continuidade do tempo? Vai ao encontro dessa ideia de trabalhar o tempo através da imagem?

A.F: Eu acho que sim. Eu tentei também ressuscitar, de alguma forma, a escuridão de Camilo Pessanha, o náufrago, o ter chegado aqui num tempo que também é cinzento. Macau é propício a isso. Não é propriamente uma cidade colorida, apesar de todos os neons que existem actualmente, é uma terra escura, é uma terra da noite. Foi isso que eu quis trazer também; essa vontade de não mostrar cor nenhuma.

Regressando atrás na nossa conversa … Em “Morri” há os textos que foram publicados no Hoje Macau , mas há textos que foram escritos posteriormente. Como é que esses textos surgiram? Como é que os entende? São textos que complementam os trechos já escritos? Ou surgiram para completar, para dar coesão à obra?

A.F: Comecei a escrever para o Hoje Macau, mais concretamente no formato crónica, em 2004. Escrevia coisas variadas e muito daquilo que escrevi não se aproveitou e foi para o lixo. Posteriormente, foi feita uma recolha destes textos, que era uma recolha maior, que depois foi esmerilada para que coubesse no livro. O livro tem 240 páginas e essa selecção foi encolhida nesse aspecto. Tentei garantir que o texto tivesse uma sequência lógica. Não há uma cronologia, nem no tempo de escrita, nem na ligação em relação aquilo que ocorre nas histórias, até porque são muito variadas e abordam desde o cinema, a ficção científica, a história, o romance histórico, cartas. É uma grande mistura, mas tentei fazer com que as narrativas tivessem uma sequência para a seguinte, que não houvesse ali um salto. Isto faz-se através de uma série de ligações que persistem em relação à própria narrativa: em certos textos é possível encontrar pequenas referências para textos anteriores. Em alguns casos, são detalhes que não têm nada a ver, mas está lá esse ponto de ligação. Essa sequência determinou uma certa harmonia no conjunto do livro. Foram textos, nesse âmbito das crónicas para o Hoje Macau, mas foram também outras coisas que eu ia escrevendo, em bilhetes, em blogs e páginas na Internet onde ia deixando textos com frequência …

A obra já existia, de certo modo, antes de existir, propriamente dita …

A.F: Escrevi outras coisas, que continuei a escrever já em Portugal, com o intuito também de não parar de escrever. Algumas também estão incluídas neste livro. Uma, principalmente, foi escrita de propósito para o livro.

O livro vai ser hoje “reapresentado” na Livraria Portuguesa, com uma singularidade. O António convidou várias vozes de gente de Macau a ler trechos do livro, episódios do livro. É uma forma de dar vida, digamos assim, à obra?

A.F: A minha ideia era a de colocar nas vozes dos outros o livro. E que vozes, não é? Macau é uma coisa muito diversa. Tem gente de todo o lado. O português, por mais tentativas que tenham sido feitas para que fosse implementado, é falado apenas por uma pequena minoria. Não é muito falado, mas entre as pessoas que o falam há muita gente de diversas origens: os próprios chineses, macaenses, pessoas dos países de Leste, africanos. Muita gente. Esta variedade existe mesmo nos sotaques do nosso país, que são bastante diversos e eu tentei encontrar pessoas que pudessem, de certo modo, dar uma amostra dessa nossa língua portuguesa em diversos tons. Mesmo que não seja bem-dito, mesmo que não seja bem lida é uma mostra quase estatística daquilo que é a dinâmica da língua e que existe aqui em Macau. Quero que seja lido dessa forma, com diversas sonoridades.

É uma forma também de coroar este regresso ao território? Saiu de Macau no encalço de um tufão, regressa dias depois de um tufão ter devastado a cidade. Uma estranha, quase simbólica semelhança. Macau continua a ser a cidade que o cativou durante 17 anos? Ou é já uma cidade que lhe diz pouco?

A.F: Não posso dizer que voltava a viver em Macau. Não quero viver e sempre que venho – e já disse isto várias vezes – fico contente por saber que é um regresso temporalmente marcado e que é um período que vai terminar. A questão do tufão, quando aconteceu, nós não quisemos recolocar as coisas no sítio, por assim dizer. Foi o toque de partida para sairmos daqui. É sempre uma situação difícil ir para quem cá está tanto tempo e conseguir sair sem amarras. Para mim foi uma espécie de libertação. Esta situação paralela que referes, em relação a este tufão, destruiu muito mais edifícios e negócios das zonas baixas da cidade. Eu passei na minha zona, onde tinha a livraria, e senti a mesma tristeza das pessoas. Foi três dias depois e senti exactamente aquilo que eu senti na altura. Eu percebi o que as pessoas estavam a sofrer.

Dizia que continua a escrever… Esta voz é uma voz que vai continuar a perdurar? É uma voz que vai manter viva? Para quando um livro inteiramente em nome próprio, sem a sombra de um alter ego?

A.F: Eu fiz a mudança agora. Não altura coloquei-me a mim próprio essa questão, se iria escrever com o meu próprio nome ou não. Se não escrevesse com o meu nome eu não poderia apresentar o livro como meu, não é? É um livro de uma pessoa externa, uma pessoa que, se calhar, não se cinge a uma personagem que eu criei. Porventura, seria mais difícil chegar aos outros e essa personagem é alguém que vive dentro de mim, que me compõe. Mesmo que eu não seja muitas vezes essa pessoa, no fundo sou essa totalidade do que existe cá dentro e do que reage às coisas. Não sei o que é que vou fazer em termos de escrita. Já tenho um livro escrito, mas tenho que o reescrever. Quero tentar fazer isso. Quero tentar inserir o livro no mercado, em Portugal …

Este? O “Morri”?

A.F: Sim. Esta foi uma edição pequena e eu quero saber, de certo modo, como vai ser recebida ou como poderá ser recebida ou se será alguma vez recebida em Portugal. Eu queria fazer o lançamento num talho …

Num talho? Porque razão, já agora?

A.F: Há uma história, que eu escrevi, que é o homem do talho, que tem uma relação difícil com o seu editor e que depois acaba por se suicidar. Na apresentação que eu fiz aqui, em Macau, do livro fiz isso. Há um coração de porco que simboliza o coração humano e que tem muito a ver com essa carga que tu tens cá dentro e que, de certo modo, fala por ti e te faz andar.

Esse segundo livro, nele … Há ou não sombra de Macau? Ou Macau, como dizia, já é um capítulo do passado?

A.F: Nunca é um capítulo do passado. Sonho muitas vezes que estou em Macau. Estou sempre a ver Macau. Não digo todos os dias, mas esta coisa de me sentir em casa aqui sempre que venho é uma sensação que navega comigo todos os dias. Há muita coisa, ainda, de Macau que quero escrever, tenho histórias começadas, tenho um conto preparado para o concurso de contos do “Rota das Letras”, já está quase finalizado. Esta sensação nunca vai fugir, nunca vai fugir de mim, nem vai sair de ti, certamente …

No fundo, a velha dicotomia de Macau ser ao mesmo tempo uma história de amor e de ódio…

A.F: Sim, acho que sim. Talvez não seja só com Macau. Talvez aconteça com qualquer sítio onde tu gastas o teu tempo, a tua vida, uma coisa que só vives uma vez, vai te marcar para sempre: se poderia ser ali, se poderia ser noutro lado, se tomaste as decisões certas ao ter vindo aqui, se isto é um tempo parado ou é um tempo que te move. Estas são sempre questões que estão à tona e que me ocupam o pensamento.

Nesse sentido, esta deslocação a Macau, valeu a pena? Este regresso de quase um mês foi algo que deste como bem-vindo?

A.F: Foi surpreendente. Antes de ter vindo para Macau … O convite surgiu de modo repentino. Não estava à espera de vir e partir desse momento as coisas evoluíram quase que por ondas. Veio uma onda de fazer isto, veio outra onda a seguir e quando dei por ela, percebi que me fui superando sempre até ter as coisas prontas: a exposição, o livro. O livro foi revisto e revisto e revisto. Foi paginado. Foram escolhidas as fotografias. Foi todo um processo de querer que as coisas ficassem bem-feitas. Quando cheguei, o mesmo sucedeu: chegar, preparar, montar a exposição, tentar fazer coisas com o livro e foram coisas que foram surgindo quase de imediato, mediante as situações que iam ocorrendo. Fiz uma festa dentro da sala em que decorreu a exposição, depois o lançamento do livro, as ideias para lançar o livro e mesmo esta reapresentação do livro fora do âmbito das comemorações do aniversário do Camilo Pessanha. Gostei bastante porque também estive sozinho aqui e foi um processo, creio que muito válido em relação aquilo que eu tinha feito antes e aquilo que eu vou fazer a seguir, que não sei bem o que é, mas que é uma coisa que me vai marcar e vai, se calhar, constituir um salto para outras situações e outras vivências.