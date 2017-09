Sentença dos irmãos Pereira Coutinho conhecida a 17 de Outubro  

Benjamin e Alexandre Pereira Coutinho vão conhecer a 17 de Outubro a sentença do caso no qual respondem pela acusação de tráfico de estupefacientes, noticiou esta quarta-feira a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. A data foi avançada ontem pelo Tribunal Judicial de Base, no mesmo dia em que foram ouvidas as alegações finais do Ministério Público (MP) e da defesa. O Ministério Público acredita que os factos da acusação contra os filhos de José Pereira Coutinho ficaram provados em tribunal, enquanto que a defesa alegou que ficaram muitas dúvidas por esclarecer.

A falta de provas foi o principal argumento apresentado pela defesa, assegurada por Francisco Leitão, que defendeu que o tribunal ficou sem saber “quem comprou o quê, a quem, em que quantidades e a que preço”. O próprio Ministério Público admitiu desconhecer factos como o preço da droga e as quantidades supostamente vendidas.

Por sua vez, a acusação defendeu que as mensagens trocadas por telefone entre os arguidos – entre os quais se inclui também Wong Sio Chong – são suficientes para concluir que foi cometido pelo menos um crime de tráfico de droga. A tese defendida é a de que Benjamin encomendaria os pacotes de cannabis do Canadá, sendo que os estupefacientes eram entregues em Macau através do serviço de entregas DHL.

No entanto, a defesa muniu-se da data do suposto envio da encomenda e defendeu que, de acordo com os registos do correio, foi entregue para ser despachada a 9 de Dezembro. Nesse dia, Benjamin não estava no Canadá mas sim em Macau, onde tinha chegado a 6 de Dezembro para passar o Natal com a sua família. Já a acusação alega que Benjamin enviou a encomenda a 2 de Dezembro.

Quanto ao terceiro arguido, Wong Sio Chong, também é acusado de tráfico de droga mas encontra-se em liberdade. No seu caso, a defesa aponta várias falhas à investigação e alega que a cannabis encontrada em sua cada era para consumo.

O julgamento dos irmãos Pereira Coutinho começou a 5 de Setembro, mais de oito meses depois de terem sido detidos em alegado flagrante delito. Desde 21 de Dezembro que os filhos de Pereira Coutinho estão detidos em prisão preventiva.