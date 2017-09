Raymond Tam assume liderança dos Serviços de Meteorologia

Responsável pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Tam Vai Man vai acumular funções enquanto director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos pelo período de pelo menos um ano. A nomeação foi ontem publicada em Boletim Oficial, com Tam a exercer funções interinamente. O governante substitui Fong Soi Kun, que se demitiu a 24 de Agosto, um dia depois da passagem do tufão Hato pelo território.

O director dos Serviços de Protecção Ambiental de Macau, Raymond Tam, vai dirigir os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), na sequência da demissão de Fong Soi Kun. O antigo responsável pelo organismo demitiu-se um dia depois da passagem do tufão Hato, que matou dez pessoas.

Tam fica aos comandos da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos desde ontem e pelo período de um ano, acumulando este cargo com o anterior, de acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, que indica ainda que o novo director vai exercer estas funções interinamente.

Raymond Tam substitui assim Fong Soi Kun, que se demitiu a 24 de Agosto, um dia depois de o tufão Hato, o mais forte a atingir Macau em 53 anos, ter deixado um rasto de destruição, matado dez pessoas e ferido mais de 240.

Fong foi acusado de içar tardiamente os sinais de tufão, o que pode ter prejudicado a capacidade de a cidade se prevenir contra o impacto da tempestade, que obrigou a hastear o sinal máximo (10).

No dia 28 de Agosto, o Comissariado contra a Corrupção anunciou ter aberto um inquérito aos procedimentos dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nomeadamente “procurando determinar responsabilidades a assumir, no âmbito dos procedimentos de previsão de tufões e da gestão interna por parte do ex-director do SMG Fong Soi Kun”, de acordo com um comunicado divulgado na altura.

Mais tarde, foi anunciada a criação de uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades na sequência da passagem do tufão, que conta com o apoio do gabinete do Procurador.

Desde a saída de Fong Soi Kun que os SMG têm sido dirigidos pela sub-directora, Florence Leong.

Raymond Tam foi nomeado para director dos Serviços de Protecção Ambiental em fevereiro de 2016, depois de também ter sido presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e de ser ilibado num processo judicial.

O Tribunal Judicial de Base de Macau absolveu Tam, a 29 de Julho desse ano. O responsável tinha sido acusado de prevaricação, crime pelo qual responderam também outros três funcionários do IACM.

A justiça considerou que os quatro não actuaram de forma “dolosa” no alegado atraso na resposta a várias cartas com pedidos do Ministério Público de Macau. O caso está relacionado com uma investigação à atribuição de campas perpétuas no cemitério de São Miguel Arcanjo.

O Ministério Público havia acusado os quatro funcionários de prevaricação por, alegadamente, terem obstruído a justiça ao não entregarem de forma célere os documentos necessários à investigação.

O Tribunal absolveu os quatro por entender não ter sido provado que atrasaram a entrega de documentos de forma dolosa, bem como também não entregaram os documentos à então secretária para a Administração e Justiça Florinda Chan, e não deram instruções para que estes fossem guardados.