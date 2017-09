Pequim elogia a relevância do acordo nuclear com o Irão

A China elogiou esta quarta-feira o acordo nuclear com o Irão, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, o ter classificado como uma “vergonha” para o seu país, no primeiro discurso perante a Assembleia da ONU: “Quero sublinhar que o acordo nuclear com o Irão é um fruto importante do multilateralismo”, afirmou na quarta-feira o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, em conferência de imprensa.

“Trata-se de um exemplo de como resolver questões de máxima actualidade através da via política e diplomática”, disse.

As declarações do porta-voz chinês surgem depois de o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, ter revelado que Trump quer renegociar o acordo e introduzir algumas mudanças “agora mesmo”.

As afirmações de Tillerson foram feitas depois de o líder norte-americano ter classificado aquele acordo como uma “vergonha”, num discurso ante a Assembleia Geral das Nações Unidas