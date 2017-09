“Orfeu e Eurídice” na Fortaleza do Monte a 21 e 22 de Outubro

A Fortaleza do Monte acolhe no fim-de-semana de 21 e 22 de Outubro uma nova versão da ópera “Orfeu e Eurídice”. Interpretada ao ar livre por jovens artistas de Israel, o espectáculo reinterpreta uma das mais comoventes histórias de amor do universo da mitologia grega e dá-se a conhecer ao público do território no âmbito da edição de 2017 do Festival Internacional de Música. Em comunicado, o Instituto Cultural sugere aos interessados que adquiram os respectivos ingressos com a maior brevidade possível.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...