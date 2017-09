Novo estádio do Atlético de Madrid acolhe final da Champions em 2019

O novo estádio do Atlético de Madrid vai receber a final da Liga dos Campeões de futebol de 2019, anunciou ontem a UEFA, reunida em congresso em Nyon, na Suíça.

O Estádio Metropolitano, com capacidade para 68 mil espectadores e inaugurado há uma semana, é a nova casa dos espanhóis do Atlético de Madrid, que perderam as finais de 2014 e 2016 da Liga dos Campeões para o vizinho e rival Real Madrid.

A candidatura do Atlético de Madrid bateu a do Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, que foi recompensada com a organização da final da Liga Europa de 2019, com capacidade para 70 mil espectadores.