Não sobra fé entre os macaenses quanto à nomeação de um deputado  

A composição da 6.ª Legislatura completa-se com a nomeação, pelo Chefe do Executivo, de sete deputados, o que deverá acontecer nas próximas duas semanas. Entre os macaenses contactados pelo PONTO FINAL, ninguém parece acreditar que uma das nomeações tenha por alvo a comunidade. Consensual é, contudo, a percepção de que tal contribuiria para repor o equilíbrio no hemiciclo.

Sílvia Gonçalves

Depois da eleição por sufrágio directo e indirecto, no passado domingo, de 26 parlamentares, resta a nomeação, pelo Chefe do Executivo, de sete deputados, para completar a composição da 6ª Legislatura, o que deverá acontecer nos próximos 15 dias. Com a saída de Leonel Alves do hemiciclo, só uma voz soará em português na Assembleia, a do reeleito José Pereira Coutinho. Entre os macaenses contactados pelo PONTO FINAL, ninguém acredita que, de Chui Sai On, possa chegar a nomeação de um deputado oriundo da comunidade, ainda que quase todos concordem que tal seria fundamental para equilibrar a constituição da Assembleia Legislativa. Só Pereira Coutinho defende que tal escolha colocaria questões éticas, uma vez que outras comunidades poderiam reivindicar uma nomeação. Para o parlamentar, deveriam ser “repescados” os primeiros dos últimos, aqueles que, no sufrágio directo, mais próximos ficaram da eleição.

“EU ACHO QUE ELE NÃO VAI NOMEAR NINGUÉM DA COMUNIDADE”

“Eu gostaria de acreditar, mas acho que ele [Chui Sai On] não o vai fazer. Eu acho que ele não vai nomear ninguém da comunidade, gostaria que ele o fizesse, gostaria que fosse assim. Mas aquilo de que a gente gosta não é necessariamente aquilo de que os outros gostam”, começa por dizer Jorge Fão. O antigo deputado explica depois porque não acredita que entre os sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo venha a figurar um macaense: “A nossa comunidade é uma comunidade muito pequena. É tão pequena que se calhar nem faz sentido ter algum deputado. Já temos um deputado eleito por sufrágio universal, pronto, é quanto basta”, ironiza.

Antigo parlamentar, o também presidente da mesa da Assembleia Geral da APOMAC acredita que várias possibilidades se afigurariam na comunidade, mas recusa identificá-las: “Não quero estar a vaticinar qualquer nome, porque seria uma cortesia para uns e uma descortesia para outros. Temos vários, nestas circunstâncias não quero estar a mencionar nomes”.

“PENSO QUE ELE TERIA TODA A POSSIBILIDADE DE NOMEAR UM ELEMENTO QUE SEJA ORIUNDO DA COMUNIDADE”

Igualmente reticente, Miguel de Senna Fernandes acredita que a reeleição de Pereira Coutinho deverá impossibilitar uma nomeação de matriz maquista: “Sinceramente, não sei. Muitas vezes não se sabe o que vai na cabeça do Chefe do Executivo. Eu penso que ele teria toda a possibilidade de nomear um elemento que seja oriundo da comunidade portuguesa e macaense, no caso do Pereira Coutinho não ser eleito, aí já sentiria esta probabilidade de ele nomear. Agora, continuando o Pereira Coutinho na Assembleia, aí já é uma grande interrogação”.

Para o advogado e presidente da Associação dos Macaenses (ADM), os resultados do escrutínio do passado domingo, retiram dos ombros de Chui Sai On o peso da eventual necessidade de reequilibrar o hemiciclo: “Já não tem essa necessidade de ter que reequilibrar o barco, porque os resultados das eleições, em ambos os sufrágios, deram um resultado bastante equilibrado, em termos de forças, tendências. E portanto, na minha leitura, o Chefe do Executivo tem agora mais liberdade de nomear”.

Senna Fernandes assinala, ainda assim, a importância que teria alargar aos deputados nomeados a esfera de influência da comunidade portuguesa e macaense na Assembleia Legislativa: “Eu julgo que sim, quanto mais melhor. Eu julgo que era absolutamente importante que houvesse agora também por parte dos deputados nomeados um que seja efectivamente da comunidade macaense. Até porque Pereira Coutinho, um dos grandes vencedores destas eleições, não é muito da linha de actuação do Governo, muito pelo contrário, é mais crítico, bastante contundente até, da acção governativa”.

Também o advogado se recusa a nomear quem, na comunidade, estaria bem posicionado para merecer a confiança do Chefe do Executivo: “Serão naturalmente muitos, mas eu prefiro não dizer nada em relação a esta possível escolha. Estamos no imaginário, ainda. Não há nada de concreto”.

“O CHEFE DO EXECUTIVO DEVIA NOMEAR OS PRIMEIROS DOS ÚLTIMOS DAS ELEIÇÕES”

Já José Pereira Coutinho, o quarto candidato mais votado pela via directa, com 14,386 votos, tem leitura distinta quanto à nomeação de deputados: “Eu acho que o Chefe do Executivo devia nomear os primeiros dos últimos das eleições desta Assembleia. Devia repescar todos aqueles que ficaram à porta, ou seja, a partir do 15º, 16º, 17º e 18º, porque eles representam, em termos democráticos, a sociedade de Macau”.

A sugestão do deputado reeleito para a composição dos sete nomeados vai mais longe: “Eu gostaria que o Chefe do Executivo avançasse com os últimos quatro que não conseguiram entrar para a Assembleia Legislativa, permanecendo três, que deviam ser pelo menos juristas, advogados com alguma experiência na sociedade”.

Mas devia o líder do Governo nomear alguém da comunidade macaense e portuguesa? “É complicado nomear por uma questão ética. Se for nomear uma comunidade macaense, portuguesa, então virão pessoas dizer que devia nomear de Fujian, de Beijing, de Xangai, e por aí fora”, entende o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM).

“DEVERIA HAVER MAIS UM DEPUTADO DE MATRIZ MACAENSE OU PORTUGUESA”

“Está escrito na Lei Básica que é preciso haver deputados nomeados. E a intenção é para que a Assembleia Legislativa possa ser mais representativa. Nesse aspecto, embora nós tenhamos uma voz que fala português, o doutor Pereira Coutinho não é uma voz que represente toda a comunidade macaense ou portuguesa. Logo, era bom e deveria haver mais um deputado de matriz macaense ou portuguesa”, considera Jorge Neto Valente.

O empresário e presidente da Associação dos Jovens Macaenses (AJM) – que integrou a lista eleitoral da ex-deputada Melinda Chan, derrotada no escrutínio de domingo – diz não acreditar que uma nomeação possa sair da comunidade a que pertence: “Não, com a actual composição e com as escolhas passadas que já se viu, não me parece que eles julguem o equilíbrio social como um critério muito importante. Portanto, não acredito que venha a acontecer”.

“SERÁ SEMPRE SIGNIFICATIVO E UM VALOR ACRESCENTADO, SE ASSIM ACONTECER”

“Eu penso que a probabilidade é baixa, que alguém da comunidade macaense, só por ser da comunidade macaense, seja nomeado. Agora, existem bons juristas dentro da comunidade macaense. É possível que, pelo défice que existe, na nova composição, de pessoas formadas em Direito, e que tenham dado boas provas, não possa aparecer alguém”, considera José Sales Marques. O economista e presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Macaenses assinala o significado que teria, para a comunidade, uma nomeação que ampliasse a sua presença no hemiciclo: “Será sempre significativo e um valor acrescentado, se assim acontecer. No sentido que tem a capacidade de continuar a representar uma certa comunidade, uma certa cultura dentro da própria assembleia”. E sobre quem poderia recair a escolha de Chui Sai On? “Acho que há várias pessoas com perfil, que seriam capazes de exercer um bom lugar de deputado nomeado ou de deputado. Mas não vou apontar para ninguém em particular”, resume Sales Marques.

De acordo com a Lei Básica, o Chefe do Executivo designa, por ordem executiva, os deputados nomeados no prazo de quinze dias após a recepção da acta de apuramento geral. A escolha de Chui Sai On deverá, assim, ser conhecida no início de Outubro.