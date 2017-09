MIF vai contar com meia centena de empresas angolanas  

A Feira Internacional de Macau (MIF na sigla inglesa), que este ano decorre entre 19 a 21 de Outubro, vai contar com a participação de mais de meia centena de empresas angolanas, noticiou o portal All Africa. A informação foi avançada por Francisco Viana, presidente da Associação dos Empresários de Angola, que adiantou que, durante o certame, as empresas vão apresentar projectos de desenvolvimento sustentável aos responsáveis pelo Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Não bastasse o número abastado de empresas angolanas que vão marcar presença no certame, o portal All Africa sublinha a variedade dos produtos que os representantes angolanos trazem a Macau, com o café, o amendoim, o mármore e bebidas a merecerem referência. Francisco Viana revelou ainda que o sector cultural do seu país iria estar representado através da música e do artesanato.

Por sua vez, Belarmino Van-Dúnem, presidente do conselho de administração da Agência para a Promoção de Investimento e Exportação de Angola (APIEX), sublinhou a importância de se fomentar as exportações: “Nesta fase de internacionalização das empresas angolanas, a diversificação económica e a promoção das exportações são necessárias para dar relevância e primazia aos negócios nacionais”, defendeu.

Os dois dirigentes falaram aos jornalistas à margem da assinatura de um protocolo entre a APIEX e a Associação dos Empresários de Angola.

Em Junho último, Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), tinha avançado ao PONTO FINAL que Angola seria o “país de referência” daquela que será a 22ª edição da Feira Internacional de Macau.

Paralelamente, também de 19 a 21 de Outubro, Macau vai acolher a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa: “Na ocasião, estarão congregados em Macau empresas dos países lusófonos ligados a diversos sectores, incluindo, entre outros, restauração, turismo, comércio electrónico, investimento e produtos ambientais, além de organismos relevantes de governos”, avançou ontem Glória Batalha, vogal executiva do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau.