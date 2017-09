Mergulho: Atletas olímpicas medalhadas visitam Macau na próxima semana

As mergulhadoras da República Popular da China que conquistaram medalhas de ouro na última edição dos Jogos Olímpicos vão passar por Macau na próxima semana para uma performance e para visitas a estabelecimentos escolares, onde deverão partilhar as suas histórias. Chen Ruolin e Shi Tingtao são alguns dos nomes que vão participar nas iniciativas, que terão lugar nos próximos dias 26 e 27, sempre às 19h30.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Governo disponibiliza 1,200 bilhetes gratuitos, sendo que cada residente do território pode adquirir dois por cada uma das performances previstas. Os bilhetes podem ser levantados entre as 9h e as 21h no Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac nos dias 21, 23, 25 e 26 e no Centro Desportivo Lin Fong entre os dias 21 e 26. A actividade é organizada pelo Comité Olímpico e Desportivo de Macau e pelo Instituto do Desporto.