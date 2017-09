João Caetano e Fortes Pakeong Sequeira entre os candidatos a apoio à produção musical

Os músicos João Caetano, Filipe Baptista e Fortes Pakeong Sequeira – que alia à carreira como artista plástico o estatuto de vocalista da banda “Blademark” – estão entre os quinze candidatos admitidos pelo Instituto Cultural à segunda fase de selecção do “Programa de Subsídios à Produção de Álbuns de Canções Originais”, adiantou ontem o Instituto Cultural em comunicado. Caso sejam seleccionados, os candidatos vão receber parte do Governo um subsídio que pode atingir o montante máximo de 220 mil patacas. O apoio governamental, explica a nota do IC, destina-se a apoiar a produção, a promoção e o marketing do álbum seleccionado.

O Instituto Cultural recebeu este ano, e no âmbito da iniciativa, um total de 33 candidaturas, das quais uma dezena e meia foram admitidas à segunda fase. Os artistas que mereceram a confiança do júri de selecção têm agora que fazer chegar ao organismo liderado por Leung Hio Ming “uma canção completa, três a cinco imagens ou desenhos de concepção do álbum, bem como apresentar ao júri a proposta para produção a proposta de promoção e marketing do álbum aquando do dia da segunda fase de selecção”, explica o Instituto Cultural através de um comunicado.

Dos quinze candidatos que agora progrediram para a segunda fase da iniciativa, o organismo deverá seleccionar um máximo de oito beneficiários, que serão escolhidos tento por base critérios como a criatividade da composição e das letras, a criatividade do arranjo e da produção musical e a qualidade de actuação do intérprete, entre outras nuances.