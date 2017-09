IPM acolheu palestra sobre questões ecológicas e ambientais da China

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) recebeu ontem Fang Jingyun, professor da Faculdade de Ciências Urbanas e Ambientais da Universidade de Pequim, para uma palestra sobre os problemas ecológicos e ambientais que afectam o Continente. A iniciativa insere-se num série de seminários organizados pela instituição de ensino superior.

Perante uma sala cheia, Fang Jingyun focou a sua intervenção no estudo da vegetação, conduzindo uma abordagem sobre o cenário da ecologia da vegetação na China e como a cobertura vegetal tem mudado ao longo do tempo. “A vegetação é o índice mais importante para dar conta de situações de mudança ecológica tanto ao nível regional, como ao nível nacional”, explicou o docente da Universidade de Pequim em declarações ao PONTO FINAL.

O académico, que também se debruça sobre matérias como a biodiversidade e biogeografia das plantas no “Institute of Botany, The Chinese Academy of Sciences” (Instituto de Botânica da Academia Chinesa de Ciências), em Pequim, falou sobre o recurso a dados de satélite como forma de tomar o pulso à mudança na cobertura vegetal em todo o país.

Para além de ter publicado vários projectos de investigação desde 2007, Fang Jingyun colaborou como editor de revistas académicas, não só na República Popular da China, mas também nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e no Japão.