IPIM e Fórum Macau organizam sessão de partilha de experiências e oportunidades de negócio

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em conjunto com o Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, organizou ontem uma sessão de partilha de experiências sobre comércio e oportunidades de negócio no universo dos países de língua portuguesa. Durante o encontro, Gualter Vera Cruz, delegado de São Tomé e Príncipe no Fórum Macau, apresentou as oportunidades de investimento e negócio no seu país, que disse serem maioritariamente relacionadas com a agricultura, a pesca e o turismo.

Por sua vez, Glória Batalha, vogal executiva do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, anunciou que o encontro de empresários para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, que este ano decorreu em Junho, em Cabo Verde, no próximo ano vai decorrer em Portugal.