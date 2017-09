Hato: Árvores só serão substituídas no próximo ano

Na zona do NAPE, o Governo anda a tapar com cimento as caldeiras até há um mês ocupadas com árvores. Ao PONTO FINAL, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais garante que a opção é provisória e tem por objectivo zelar pela segurança dos transeuntes até que se avance com um plano de replantação. Ainda assim, o organismo adianta que as novas árvores só deverão ser replantadas no próximo ano.

Fotografia: Eduardo Martins

Marco Carvalho

As árvores partidas ou arrancadas pela força do vento aquando da passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto, só deverão ser substituídas no próximo ano. A informação foi avançada ao PONTO FINAL pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), depois deste jornal ter tentado obter esclarecimentos junto do organismo liderado por José Tavares sobre o processo, em curso nos Novos Aterros do Porto Exterior, de preenchimento com betão das caldeiras onde as árvores estavam plantadas até à cerca de um mês.

Na resposta que enviou ao PONTO FINAL, o IACM assegura que o processo de cimentação das estruturas não é mais do que uma medida de prevenção que visa garantir a segurança dos transeuntes enquanto novos exemplares não são plantados: “Relativamente à cobertura com cimento das caldeiras, deve-se ao facto de a replantação das árvores não ser possível de imediato. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais pretende, assim, evitar inconvenientes à circulação pedonal”, explica o organismo, numa resposta por correio electrónico enviada ao PONTO FINAL.

Antes ainda de avançar para o processo de substituição das árvores destruídas pela fúria do Hato, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai endereçar convites a especialistas da República Popular da China para que se desloquem ao território e conduzam um estudo sobre as espécies mais aptas à realidade local. Só depois, explica o organismo, se deverá avançar para um plano de replantação, que deverá ter início em 2018: “O IACM vai convidar especialistas da China para que realizem um estudo antes de se definir um plano de replantação de árvores. Estima-se que a replantação irá começar no próximo ano”, sintetiza o organismo liderado por José Tavares.

A amplitude da devastação causada pelo tufão Hato, o maior a fustigar o território em mais de meio século, é a justificação avançada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais para o facto dos trabalhos dos trabalhos de replantação não avançarem a breve prazo. O IACM diz, pura e simplesmente, que não tem recursos suficientes para substituir parte significativa do património arborícola de Macau em termos imediatos: “Como muitas árvores em diversas áreas da cidade foram afectadas pelo tufão, faltam recursos suficientes para proceder à substituição de todas as árvores, nomeadamente no que diz respeito a árvores jovens, prontas a plantar”, explica o organismo.

De acordo com os números avançados com o Governo no início do mês, mais de 20 mil árvores foram afectadas pela passagem do tufão Hato. A tempestade, recorde-se, causou dez mortos e mais de 240 feridos.

Das mais de 20 mil árvores afectadas em espaços públicos, cerca de dez mil foram arrancadas pela força do vento, outras quatro mil sofreram danos graves e 9,5 mil tiveram danos moderados. Ente as árvores derrubadas pela tempestade estão cerca de vinte consideradas antigas.

O número avançado no início do mês pelas autoridades do território não abarca as zonas de montanha das ilhas da Taipa e de Coloane, onde a devastação também foi de monta.